El acusado habría recibido S/ 2,500 por ejecutar el asesinato del exalcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle. Foto: difusión/composición GEC
El acusado habría recibido S/ 2,500 por ejecutar el asesinato del exalcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle. Foto: difusión/composición GEC
Por Redacción EC

La Policía Nacional capturó en flagrancia a Fabricio Sebastián Fiestas Susanibar, alias ‘Fabri’ o ‘F’, de 19 años, quien es sindicado como el presunto autor material del asesinato de Víctor Hugo Febre Calle, el exalcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura. La detención se llevó a cabo en el distrito de Negritos, en la provincia de Talara, luego de que el presunto sicario retornara al territorio nacional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: