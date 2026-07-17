La Policía Nacional capturó en flagrancia a Fabricio Sebastián Fiestas Susanibar, alias ‘Fabri’ o ‘F’, de 19 años, quien es sindicado como el presunto autor material del asesinato de Víctor Hugo Febre Calle, el exalcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura. La detención se llevó a cabo en el distrito de Negritos, en la provincia de Talara, luego de que el presunto sicario retornara al territorio nacional.

Víctor Hugo Febre fue abatido por delincuentes. (Foto: Noticias Piura 3.0 )

De acuerdo con el jefe de la Región Policial Piura, general PNP Daniel Jares Reyme, Fiestas Susaníbar habría huido a Chile inmediatamente después de atentar contra Febre Calle. No obstante, según las pesquisas policiales, tras agotarse el dinero que supuestamente cobró por el crimen y, al no conseguir trabajo en el extranjero, decidió volver al país. “ Habría recibido S/ 2,500 por ejecutar el asesinato del exalcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle ”, detalló el oficial.

Las investigaciones fiscales y policiales involucran a la organización criminal “Los Augusto”, dedicada a delitos de sicariato y extorsión en el ámbito de la construcción civil. El que habría coordinado el homicidio con la banda fue identificado como César Augusto Sánchez Cornejo, alias “La Muerte”, quien tiene una orden de detención por sicariato agravado. Este sujeto se habría fugado a Ecuador tras conocer que era buscado por la Policía.

Según el informe técnico de la PNP, alias “La Muerte” sería el enlace con la regidora Patricia Niño. Asimismo, las pericias telefónicas revelan que Sánchez Cornejo realizó un seguimiento en tiempo real del ataque mediante una llamada con Jhon Darwin Torres, alias “La Pájara”, sindicado como el conductor de la motocicleta que movilizó al ejecutor material hasta la escena.

Detenidos por el crimen del alcalde Víctor Hugo Febre Calle. Foto: difusión

Tras su captura, Fiestas Susanibar fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a la ciudad de Piura, donde continuarán las diligencias legales bajo la conducción del Ministerio Público.

Además del cargo de sicariato por la muerte del burgomaestre, el detenido enfrenta una investigación por el delito de lesiones graves en agravio de Jorge Luis Chau Aranda, ciudadano herido durante el atentado contra el burgomaestre.