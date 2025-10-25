La investigación sobre la muerte de Laurys, la adolescente de 16 años encontrada sin vida en su dormitorio en Villa El Salvador, dio un giro determinante luego de conocerse el resultado de la necropsia de ley. El informe forense confirmó que la menor no murió por una descarga eléctrica, como se presumió inicialmente, sino que fue víctima de asfixia por estrangulamiento, lo que orienta el caso hacia un presunto homicidio.

El hallazgo de Laurys ocurrió el 14 de octubre, cuando sus familiares la encontraron tendida en su cama con quemaduras en la mano y el rostro. A su costado, estaba su teléfono celular parcialmente dañado por fuego, lo que llevó a pensar en un accidente doméstico. Sin embargo, el informe médico legal determinó asfixia mecánica, estrangulamiento y constricción cervical, descartando la hipótesis inicial.

Laurys murió estrangulada y no por explosión de celular. (Foto: Captura/Arriba Mi Gente)

El principal sospechoso, José Gregorio Plazas, ciudadano venezolano y expareja de una allegada de la familia, se encuentra detenido preliminarmente mientras avanzan las investigaciones. Testigos lo habrían visto ingresar al inmueble en el mismo lapso de tiempo en que se produjo la muerte de la menor, y su propio testimonio lo ubica en el lugar de los hechos.

Detienen a sospechoso del caso Laurys tras revelarse que la adolescente fue asesinada. (Foto: Composición)

Según el abogado de la familia, Nilto Becerra, existen mensajes de WhatsApp que evidencian que Plazas mantuvo comunicación durante las horas críticas y que incluso habría intentado borrar rastros de su presencia. Además, el detenido presenta quemaduras en el rostro, mano y brazo izquierdo, similares a las lesiones que tenía la víctima.

Familia pide justicia

“Pedimos justicia para que esto no quede impune. Él tenía acceso al edificio y pudo haber entrado con una llave. Queremos que pague por lo que le hizo a Laurys ”, declaró la madre de la menor, quien atraviesa un avanzado estado de gestación.

Los familiares aseguraron que el sospechoso vivía en otro piso del mismo edificio y mantenía una relación conflictiva con una pariente de la víctima. El entorno cercano insistió en que el detenido aprovechó su conocimiento del inmueble para ingresar sin dificultad la noche del crimen.

El Ministerio Público evalúa solicitar prisión preventiva contra Plazas, considerando su riesgo de fuga y su formación militar en su país de origen. La Policía continúa con la pericia de dispositivos electrónicos incautados a la víctima y al sospechoso, así como con la toma de nuevas declaraciones.

El caso se mantiene bajo estricta reserva fiscal, mientras la comunidad de Villa El Salvador y los familiares exigen justicia por la muerte de la menor.

