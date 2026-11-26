El abogado de la víctima en el caso de presunta agresión sexual ocurrido en el Liceo Naval, Juan Peña, advirtió que existirían elementos que podrían evidenciar un riesgo de obstaculización de la investigación, entre ellos un presunto pacto de silencio y amenazas contra testigos. No obstante, precisó que, hasta el momento, no cuentan con documentos que acrediten estas situaciones.

Durante una entrevista con Canal N, Peña se pronunció sobre el hábeas corpus presentado por la defensa de uno de los menores investigados, mediante el cual se busca cuestionar las resoluciones que dispusieron el internamiento preventivo de seis presuntos agresores.

#EnVivo Juan Peña, abogado de victima en caso Liceo Naval: Hay un supuesto pacto de encubrimiento entre los que han presentado un hábeas corpus. Hay un peligro de obstaculización Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/k4MnEzMfYI — Canal N (@canalN_) November 26, 2026

El letrado explicó que la admisión a trámite del recurso no significa que haya sido declarado fundado. Indicó que el juzgado constitucional deberá evaluar si actualmente existe peligro de obstaculización de la investigación y si la medida de internamiento preventivo fue dictada conforme a ley.

Peña sostuvo que el internamiento de los seis menores fue confirmado por una sala de apelaciones y señaló que, según su conocimiento, no se habría presentado un recurso de casación ante la Corte Suprema.

Asimismo, mencionó que durante las audiencias uno de los menores investigados declaró que, cuando fueron trasladados del colegio a la comisaría, la directora habría informado a los efectivos policiales que los padres tenían conocimiento de lo ocurrido y que acudirían a la dependencia policial.

El abogado también señaló que, según lo conocido durante el proceso, existiría un presunto pacto de encubrimiento entre algunos de los investigados que presentaron el hábeas corpus. Por ello, consideró que el juzgado debería declarar infundado el recurso.

Peña anunció que solicitarán su incorporación como parte agraviada en el proceso constitucional para presentar información relacionada con la investigación y los elementos que, a su criterio, deben ser considerados por el juzgado.

Inspeccionarán vehículo vinculado al caso

Por otro lado, el abogado informó que este jueves se realizará una audiencia de inspección del vehículo en el que, según la investigación, habría ocurrido la presunta agresión sexual. La diligencia permitirá observar y describir sus características, entre ellas la cantidad de asientos, sus dimensiones y la marca.

Precisó que esta actuación no constituye una reconstrucción de los hechos, ya que esta última diligencia será programada en otra audiencia, de acuerdo con lo señalado por la magistrada a cargo del proceso.

El vehículo tiene la placa D5B-066 y pertenece a una empresa de transporte de San Juan de Lurigancho que alquilaba unidades al Liceo Naval. Sin embargo, se desconoce su paradero actual. La inspección se realizará 72 días después del ataque, mientras el proceso judicial ingresa a su etapa final.

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