Jorge Petrozzi renunció a la representación legal de la víctima y de la familia por el caso Liceo Naval. (Willax TV)
Jorge Petrozzi renunció a la representación legal de la víctima y de la familia por el caso Liceo Naval. (Willax TV)
Por Redacción EC

El abogado Jorge Petrozzi renunció a la defensa legal del menor víctima en el caso de agresión sexual del colegio Liceo Naval. Esta decisión ocurre tras discrepancias públicas con la madre de la víctima sobre el manejo mediático del proceso.

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