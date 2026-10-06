El abogado Jorge Petrozzi renunció a la defensa legal del menor víctima en el caso de agresión sexual del colegio Liceo Naval. Esta decisión ocurre tras discrepancias públicas con la madre de la víctima sobre el manejo mediático del proceso.

“El motivo del rompimiento ha sido (...) que la señora dice: ‘El abogado no se alineó a nosotros’. Parece que la señora ha entendido o malentendido que yo como abogado soy su subordinado o su empleado, y la señora está completamente equivocada”, señaló este lunes 5 de octubre a Willax.

El jurista declaró que la madre de la víctima pretendió condicionar su trabajo profesional a las exigencias directas de una periodista de televisión. “Yo les dije en un momento: o abogado o periodista, y la señora dijo periodista (...) Al final de cuentas, la madre ha preferido a Milagros Leiva que la defensa que yo he venido ejerciendo”, expresó Petrozzi al explicar su salida.

Petrozzi se refirió a la difusión de la identidad del estudiante de 16 años durante una transmisión en vivo en la señal abierta. El exabogado consideró inaceptable sentarse en un programa con quien revictimizó a su patrocinado de manera pública.

Asimismo, aclaró que su compromiso principal correspondía a la protección del adolescente afectado y no a los pedidos de los familiares. “Podrá ser la madre, pero yo me debo al menor primeramente. Mi primera preocupación era el menor que ha sido el agredido, no la mamá”, enfatizó el abogado.

También rechazó las declaraciones de la madre sobre una supuesta falta de alineación con la estrategia de la familia. “Señora, yo no me puedo ir a sentar con Milagros Leiva cuando revictimizó a su hijo y les originó un daño enorme”, argumentó el jurista.

Antes de su renuncia, el ahora exabogado del caso impulsó la investigación fiscal contra la exdirectora del colegio y dos docentes presentes en el bus escolar. Los profesores afrontan un proceso penal por el delito de comisión por omisión ante las autoridades judiciales.

Situación de los acusados de agresión sexual del caso Liceo Naval

El Tercer Juzgado de Familia de Lima dictó cuatro meses de internamiento preventivo para seis de los diez alumnos implicados en el caso del Liceo Naval. Los seis adolescentes de quinto de secundaria permanecen en el centro juvenil Maranguita mientras avanzan las pesquisas.

Las autoridades judiciales dispusieron la liberación de los otros cuatro escolares bajo la condición de testigos en el proceso. Uno de estos cuatro menores abandonó el Perú con destino a Estados Unidos semanas antes de la audiencia de declaraciones.