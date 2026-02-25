Resumen

Defensa de familia Marzano pide detención preliminar y pesquisa por presunto encubrimiento. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

El caso por la muerte de la campeona nacional de apnea Lizeth Marzano sumó un nuevo giro. Julio Mendoza, abogado de la familia, solicitó que la Fiscalía inicie de oficio una investigación preliminar por un aparente encubrimiento, tanto a nivel personal como por la presunta participación de funcionarios públicos tras el atropello ocurrido en San Isidro.

