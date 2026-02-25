El caso por la muerte de la campeona nacional de apnea Lizeth Marzano sumó un nuevo giro. Julio Mendoza, abogado de la familia, solicitó que la Fiscalía inicie de oficio una investigación preliminar por un aparente encubrimiento, tanto a nivel personal como por la presunta participación de funcionarios públicos tras el atropello ocurrido en San Isidro.

En declaraciones a Latina Noticias, el letrado cuestionó la versión presentada por la defensa de Adrián Villar, quien —según dijo— habría argumentado que su patrocinado se encontraba en estado de shock y que se dirigió a una clínica tras el impacto.

“Lo que nosotros planteamos ahora que se han visto los videos (…) es que toda la teoría del caso por parte de la defensa (…) nos hace pensar que se trató de ocultar información, manipular la escena y, por lo tanto, creemos que la Fiscalía ahora sí tiene suficientes elementos para solicitar como mínimo una detención preliminar y luego una prisión preventiva”, afirmó.

Mendoza sostuvo que las imágenes difundidas muestran la llegada de policías y agentes de serenazgo al parque y a un domicilio vinculados al caso horas después del atropello, lo que, a su juicio, debe ser esclarecido.

“ Esperamos que inmediatamente de oficio, como es su deber, se inicie una investigación preliminar por el aparente encubrimiento personal que habría ocurrido y luego la participación de funcionarios públicos” , señaló.

El abogado no descartó que, de comprobarse irregularidades, se pueda configurar un presunto delito de corrupción de funcionarios, como el cohecho.

La defensa de la familia considera que los nuevos elementos permitirían sustentar un pedido de detención preliminar contra Villar y, posteriormente, una eventual prisión preventiva, en el marco del proceso por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación mientras analiza el contenido de los registros audiovisuales difundidos en los últimos días.

Padre de Francesca Montenegro se pronuncia

En paralelo, el padre de Francesca Montenegro ofreció declaraciones públicas y negó cualquier vínculo con la defensa del investigado. Subrayó que su presencia ante la prensa responde únicamente a su condición de familiar.

“Nosotros no somos los abogados del señor Villar” , afirmó, al marcar distancia y rechazar cualquier insinuación de complicidad.

