A una semana del fatal atropello de la campeona nacional de apnea Lizeth Marzano, el caso continúa generando repercusión pública. Este martes, Juan Montenegro, padre de la influencer Francesca Montenegro, rompió su silencio y negó cualquier vínculo con Adrián Villar, investigado por el hecho ocurrido en San Isidro.

“El hecho de que yo no sea el abogado del señor Villar creo que dice mucho, ¿no?... No tengo ninguna relación profesional ni personal con él” , declaró ante la prensa, en alusión a versiones que lo señalaban como posible asesor legal del investigado.

Francesca Montenegro, pareja de Adrián Villar: Lo primero que le exigí fue que se entregue y que esté claro con la justicia, que era lo correcto, estaba dispuesta a ir con él



Montenegro fue enfático al referirse al proceso judicial en curso. “Que la persona que ha cometido el delito se ponga de una vez donde debe corresponder, donde debe estar... en prisión. Que le caiga todo el peso de la ley a quien le corresponda ”, sostuvo.

Añadió que cualquier declaración adicional será brindada únicamente ante las autoridades competentes. “Nosotros ya hemos atendido a ustedes bastante, y cualquier otro tipo de declaración la vamos a hacer allá adentro”, indicó, al remarcar su respeto por el proceso penal.

Padre de Francesca Montenegro se pronuncia tras difusión de imágenes. (Foto: Captura/Canal N)

En el mismo contexto, Francesca Montenegro también ofreció declaraciones públicas. Aseguró que no estuvo presente la noche del accidente y expresó su solidaridad con la familia de la deportista.

“Esta es la primera vez que yo salgo ante cámaras a decir algo sobre el tema. Lo primero que quiero decir (…) es que yo comparto una solidaridad muy grande con la familia Marzano Noguera. Desde el primer momento en el que me entero de esta situación, en la cual yo no estuve, lo primero que exigí (…) fue que se entregue y que esté claro con la justicia ”, afirmó.

Sus declaraciones se producen luego de que se difundieran imágenes de una reunión en un parque donde aparece junto a Adrián Villar, lo que avivó especulaciones sobre su entorno.

El caso

La noche del 17 de febrero, Lizeth Marzano fue arrollada en la cuadra ocho de la avenida Camino Real, en San Isidro, por un vehículo que, según la Fiscalía, era conducido por Adrián Villar. Tras el impacto, el conductor se retiró del lugar sin prestar auxilio.

La atleta fue trasladada al hospital Casimiro Ulloa, donde falleció poco después debido a un traumatismo craneoencefálico severo.

El Ministerio Público formalizó cargos contra Villar por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, delitos por los que podría enfrentar hasta ocho años de prisión. El investigado permaneció varios días sin presentarse ante las autoridades antes de que se concretara su entrega.

