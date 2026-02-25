Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Juan Montenegro niega relación con Villar y exige que se entregue a la justicia. (Foto: Composición)
Juan Montenegro niega relación con Villar y exige que se entregue a la justicia. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

A una semana del fatal atropello de la campeona nacional de apnea Lizeth Marzano, el caso continúa generando repercusión pública. Este martes, Juan Montenegro, padre de la influencer Francesca Montenegro, rompió su silencio y negó cualquier vínculo con Adrián Villar, investigado por el hecho ocurrido en San Isidro.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.