Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Videos revelan que policías ingresaron a inmueble de Adrián Villar y no ejecutaron detención. (Foto: Captura/América Noticias)
Videos revelan que policías ingresaron a inmueble de Adrián Villar y no ejecutaron detención. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

Nuevos videos de seguridad revelan que agentes de la comisaría de Orrantia, con jurisdicción en San Isidro, acudieron al inmueble donde se encontraba Adrián Villar horas después de atropellar a la deportista Lizeth Marzano, pero se retiraron sin proceder a su detención, pese a que el caso aún se encontraba en periodo de flagrancia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.