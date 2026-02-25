Nuevos videos de seguridad revelan que agentes de la comisaría de Orrantia, con jurisdicción en San Isidro, acudieron al inmueble donde se encontraba Adrián Villar horas después de atropellar a la deportista Lizeth Marzano, pero se retiraron sin proceder a su detención, pese a que el caso aún se encontraba en periodo de flagrancia.

De acuerdo a América Noticias, a las 2:32 a.m., tres horas después de haber atropellado y dejado en agonía a Marzano, una camioneta blanca es captada circulando por calles de San Isidro en dirección a la zona del accidente. En un primer momento se observa a dos personas a bordo.

Minutos después, a las 2:44 a.m., otra cámara ubicada en el parque Alfonso Ugarte, en la intersección de las avenidas Jorge Basadre y Los Eucaliptos, registra al mismo vehículo estacionándose. De la parte posterior desciende Adrián Villar, quien habría trasladado a sus acompañantes a la escena del atropello antes de dirigirse a un inmueble cercano.

Imágenes muestran policías llegando al edificio de Francheska Montenegro, novia de Adrián Villar, horas después del fatal atropello a la deportista Lizeth Marzano en San Isidro. Se cuestiona posible implicación policial, manejo del caso y respuesta de la comisaría y centro de monitoreo municipal ante el accidente captado en cámaras.

Las imágenes muestran que también estuvieron presentes la periodista Marisel Linares y su pareja, Rubén Villar, quienes descendieron del vehículo tras el ingreso del investigado al edificio.

A las 3:12 a.m. aparecen en escena nuevas personas, entre ellas la enamorada de Villar —una influencer— y un hombre con quien este sostiene una conversación a solas. Según la investigación, del entorno de la joven provendría la boleta de consumo que el investigado presentó como presunta prueba de no haber ingerido alcohol.

Tras la conversación, estas personas se retiran. Las cámaras captan luego a Villar abrazando a su padre antes de ingresar nuevamente al inmueble. Posteriormente, su padre y la periodista abandonan el lugar. A las 3:48 a.m. llega otra camioneta, que correspondería a la madre del joven.

Intervención policial sin detención

A las 5:03 a.m., un patrullero llega al edificio. Un agente policial ingresa al inmueble donde se encontraba Villar. Las imágenes —según informó América Noticias— están en poder de la Policía Nacional.

Minutos después, el efectivo se retira sin detenerlo. A las 5:34 a.m. llega otro agente, quien toma una fotografía del edificio y también se retira. No se ha precisado por qué no se procedió con la detención, pese a que el accidente había ocurrido pocas horas antes.

Según se conoció, los policías pertenecen a la comisaría de Orrantia, que tiene competencia en la zona. Al no producirse el fallecimiento de la deportista en el lugar del atropello, los agentes acudieron inicialmente al departamento vinculado a la pareja del joven para ubicarlo.

Tras la salida de los policías, las cámaras registran que Villar abandona el edificio y toma un taxi.

La reacción de la familia

Gino Marzano, hermano de la deportista, expresó su sorpresa ante la participación policial revelada en los videos.

“Yo ayer recién vi que hay una participación por parte de la policía y me quedé sorprendido. (…) Si podemos llegar a una conclusión preliminar es que todo lo que viene diciendo la otra parte ha sido bien elaborado con un solo objetivo: disminuir penas , y poco a poco van apareciendo nuevas luces de cómo se ha venido tejiendo este caso”, declaró a América Noticias.

Añadió que, a su juicio, varias personas del entorno del investigado tenían conocimiento del fallecimiento de su hermana. “ Todas esas personas sabían que mi hermana ya había fallecido, han ocultado información. Y bueno, aparecen nuevos personajes que entran a esta dura batalla que tenemos como familia”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO

Ángelo Pacheco Matencio, de 27 años, fue asesinado de dos disparos en la cabeza mientras conducía un bus de la empresa San Bartolo (Etgusicsa) en la Panamericana Sur, cerca del puente Llanavilla en Lurín. Tres sicarios en motos atacaron el martes a las 8 pm con más de 15 pasajeros a bordo. Llevaba solo 3 días en la empresa, que cubre ruta Pucusana-San Miguel. Familia y colegas exigen justicia tras fallidas promesas policiales de seguridad; otro chofer fue killed recientemente.

SOBRE EL AUTOR