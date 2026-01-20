Vilma Zeña Santamaría, condenada a 32 años de prisión por explotación laboral y esclavitud en el caso del incendio de la Galería Nicolini, negó su responsabilidad en los hechos tras ser capturada por la Policía Nacional del Perú (PNP). La mujer afirmó que el siniestro ocurrido en 2017 fue “algo fortuito” y reiteró su inocencia, pese a la sentencia firme emitida por el Poder Judicial.

“Fue algo fortuito. Nosotros somos inocentes” , declaró Zeña Santamaría, quien además sostuvo que no se encontraba en el lugar cuando ocurrió el incendio. Según su versión, estaba en reposo absoluto debido a que se encontraba gestando. Al ser consultada sobre si tenía conocimiento de que dos jóvenes trabajaban para ella, respondió: “No, por las noticias me enteré” . Asimismo, al ser preguntada sobre si sabía que los jóvenes permanecían encerrados dentro de un contenedor, se limitó a decir: “Soy inocente” .

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Como se recuerda, el incendio registrado el 22 de junio de 2017 en la Galería Nicolini, ubicada en el complejo comercial Las Malvinas, dejó como saldo la muerte de dos jóvenes que se encontraban atrapados en el interior de un container, sin posibilidad de recibir ayuda de los rescatistas. El caso se convirtió en uno de los episodios más graves de explotación laboral en el país.

Tras la sentencia, Vilma Zeña Santamaría permaneció prófuga desde 2018 y fue incluida por el Ministerio del Interior en la lista de los más buscados, con una recompensa de S/50.000 por información que permitiera su captura.

Vilma Zeña rechaza acusaciones tras su detención. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

Así fue la captura de Vilma Zeña

El coronel Eduardo Martín Cruz, jefe de la División de Investigación Criminal, informó que la intervención se realizó en la cuadra 24 de la avenida Perú, en el distrito de San Martín de Porres. “Ella ha sido capturada en un edificio multifamiliar de cuatro pisos, en la azotea, entre las 10:30 y 11:00 de la mañana” , señaló en diálogo con RPP.

El oficial explicó que la Policía contó con información de una fuente humana, la cual fue corroborada mediante acciones de inteligencia antes de ejecutar la intervención. Añadió que Zeña Santamaría se mostró sorprendida durante la detención y no brindó mayor información. Posteriormente, fue puesta a disposición de la Policía Judicial de Requisitorias para que se comunique su situación al juez correspondiente.

VIDEO RECOMENDADO