La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Vilma Zeña Santamaría, condenada a 32 años de prisión por trata de personas agravada en el emblemático caso de explotación laboral vinculado al incendio de la Galería Nicolini, ocurrido el 22 de junio de 2017 en el Cercado de Lima. La mujer permanecía prófuga desde 2018, pese a contar con una sentencia firme ratificada en segunda instancia por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro.

La intervención policial se concretó luego de varios años de búsqueda, periodo en el que se ofreció una recompensa de S/50.000 para facilitar su ubicación y captura. Tras su detención, Zeña Santamaría fue trasladada a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), donde se vienen realizando las diligencias correspondientes conforme a ley.

El caso de la Galería Nicolini continúa siendo uno de los episodios más graves de explotación laboral registrados en el país. El incendio se produjo en el complejo comercial Las Malvinas y demandó cinco días de intensos trabajos para ser controlado. El siniestro dejó como saldo la muerte de dos jóvenes trabajadores: Jovi Herrera Alania, de 20 años, y Jorge Luis Huamán Villalobos, de 19.

Capturan a Vilma Zeña, sentenciada a 32 años por el caso Galería Nicolini. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

Ambos permanecían encerrados con llave dentro de un contenedor que funcionaba como almacén, sin posibilidad de escapar del fuego. Las investigaciones determinaron que el espacio pertenecía a Vilma Zeña Santamaría, quien fue hallada responsable de someter a las víctimas a condiciones de explotación laboral y económica.

Tras ocho años, arrestan a responsable del incendio mortal en la Galería Nicolini. (Foto: Archivo GEC)

Durante las diligencias fiscales se acreditó que los jóvenes eran obligados a trabajar en condiciones precarias, recibían pagos inferiores a los ofrecidos y permanecían privados de su libertad dentro del lugar donde laboraban. Estas condiciones derivaron en la tragedia que conmocionó a la opinión pública nacional.

Como parte de la sentencia, el Poder Judicial ordenó el pago de una reparación civil de S/479.000 y S/459.000 a favor de los herederos legales de las víctimas mortales, además de un monto adicional de S/20.000 relacionado con los daños ocasionados por el incendio.

