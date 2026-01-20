La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Vilma Zeña Santamaría, condenada a 32 años de prisión por trata de personas agravada en el emblemático caso de explotación laboral vinculado al incendio de la Galería Nicolini, ocurrido el 22 de junio de 2017 en el Cercado de Lima. La mujer permanecía prófuga desde 2018, pese a contar con una sentencia firme ratificada en segunda instancia por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro.
LEE: Callao: incendian combi de transporte público en presunto acto de extorsión
La intervención policial se concretó luego de varios años de búsqueda, periodo en el que se ofreció una recompensa de S/50.000 para facilitar su ubicación y captura. Tras su detención, Zeña Santamaría fue trasladada a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), donde se vienen realizando las diligencias correspondientes conforme a ley.
Newsletter Buenos días
El caso de la Galería Nicolini continúa siendo uno de los episodios más graves de explotación laboral registrados en el país. El incendio se produjo en el complejo comercial Las Malvinas y demandó cinco días de intensos trabajos para ser controlado. El siniestro dejó como saldo la muerte de dos jóvenes trabajadores: Jovi Herrera Alania, de 20 años, y Jorge Luis Huamán Villalobos, de 19.
Ambos permanecían encerrados con llave dentro de un contenedor que funcionaba como almacén, sin posibilidad de escapar del fuego. Las investigaciones determinaron que el espacio pertenecía a Vilma Zeña Santamaría, quien fue hallada responsable de someter a las víctimas a condiciones de explotación laboral y económica.
Durante las diligencias fiscales se acreditó que los jóvenes eran obligados a trabajar en condiciones precarias, recibían pagos inferiores a los ofrecidos y permanecían privados de su libertad dentro del lugar donde laboraban. Estas condiciones derivaron en la tragedia que conmocionó a la opinión pública nacional.
MÁS: Cuatro heridos deja violento choque en la avenida Brasil durante la madrugada
Como parte de la sentencia, el Poder Judicial ordenó el pago de una reparación civil de S/479.000 y S/459.000 a favor de los herederos legales de las víctimas mortales, además de un monto adicional de S/20.000 relacionado con los daños ocasionados por el incendio.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Extorsión en montos bajos y frecuentes: el punto ciego que el decreto del gobierno no resuelve
- Año Nuevo Chino 2026: la fascinante historia de la calle Capón, el epicentro del barrio chino en Lima
- Así cambiará la Av. Arequipa para priorizar el transporte público: se busca reducir en 50% el tiempo de viaje y desterrar al taxi colectivo
- Comunidad motera protesta en Lima contra norma que prohibirá viajar dos personas en motocicleta | FOTOS
- Sutran: cinco vías nacionales con tránsito restringido por lluvias y deslizamientos
Contenido sugerido
Contenido GEC