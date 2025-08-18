El abogado Roberto Robles, representante legal de Josimar Cabrera Cornejo, principal sospechoso del feminicidio de la peruana Sheylla Gutiérrez en Estados Unidos, afirmó que su patrocinado no tiene un proceso abierto en el Perú. “Él ha sido retenido únicamente, mas no ha existido una orden judicial preliminar o una detención contra él. Por lo tanto, él, como cualquier ciudadano, ha tenido el derecho y la libertad de salir”, explicó.

Respecto al video difundido, en el que se vería a Cabrera arrastrando una sábana pesada en las afueras de su vivienda, la defensa sostuvo que no constituye una prueba válida sin un análisis técnico. “ El video no tiene una fecha ni una hora cierta. Jurídicamente eso no es válido. Para considerar válidamente el video tiene que pasar por una pericia antropológica que diga que es el acusado. Además, es un video cortado”, argumentó.

El abogado señaló que, en caso de abrirse un proceso formal, este se realizaría en Estados Unidos. “Lo más probable es que la investigación se lleve a cabo allá y que se solicite un proceso de extradición” , indicó. Mientras tanto, aclaró que Cabrera se encuentra en condición de citado en el Perú y cumplirá con cualquier requerimiento judicial.

En relación con los tres hijos de la pareja, Robles informó que los menores han sido entregados a los abuelos maternos, aunque adelantó que la familia paterna también evaluará solicitar la custodia.

“Vamos a ver los mecanismos procesales que nos permite la norma para poder pedir la tenencia tanto para el padre como para los abuelos paternos” , dijo, tras asegurar que cuentan con condiciones económicas y de vivienda para asumir el cuidado. “El abuelo es del INPE” , precisó.

Hijos de Sheyla Guitérrez Rocillo quedaron bajo el cuidado de los abuelos maternos, aunque familia paterna buscaría la tenencia. (Foto: Redes sociales)

Finalmente, el abogado evitó dar detalles sobre la ubicación de su patrocinado, alegando medidas de seguridad. “ Se desconoce la ubicación de mi patrocinado. Porque la familia de la parte agraviada ha intentado atacarlo y ha amenazado a la familia ; entonces, en este momento no podemos brindar su ubicación por un tema de resguardo”, expresó.

El caso

El pasado 9 de agosto se reportó la desaparición de Sheylla Gutiérrez en Estados Unidos, luego de que revelara a su madre, en una videollamada, que planeaba denunciar a su pareja por presunto maltrato físico y psicológico. Días después, cámaras de seguridad revelaron imágenes en las que se observaría a Cabrera trasladando un bulto envuelto en sábanas.

El 16 de agosto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) confirmó en sus redes sociales el fallecimiento de la peruana, aunque horas después eliminó el comunicado. Actualmente, en coordinación con la Cancillería, se realizan gestiones para la repatriación del cuerpo, mientras que los menores continúan bajo protección familiar y pasan por evaluaciones psicológicas.