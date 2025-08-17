La familia de Sheyla Gutiérrez Rosillo, la ciudadana peruana de 22 años reportada como desaparecida en Estados Unidos, confirmó a Latina Noticias el hallazgo de su cuerpo. Su hermana, Jessy Gutiérrez, señaló que mantienen como principal sospechoso a su pareja, Josimar Cabrera Cornejo, quien regresó a Lima el último sábado junto a sus tres hijos.

El sujeto fue intervenido en el aeropuerto Jorge Chávez, pero horas después quedó en libertad al no existir una denuncia en su contra. Esta situación ha generado indignación en la familia, que exige al gobierno estadounidense que solicite la detención del presunto responsable, señalando como prueba los videos de seguridad en los que se observa a Cabrera trasladando un bulto tras ingresar al condominio con Sheyla

“Confirmamos el tuit del que ya teníamos conocimiento desde ayer, emitido por el Ministerio de la Mujer. Lamentamos profundamente su publicación, pues ha puesto en riesgo la investigación en Estados Unidos y también en el Perú" , declaró Jessy Gutiérrez.

Según explicó, ese tipo de comunicaciones oficiales pueden alertar al principal sospechoso, entorpecer la cooperación internacional y poner en peligro la captura del responsable, además de afectar emocionalmente a la familia.

“ Pedimos que el Ministerio tenga mayor cuidado y consideración al momento de informar, por respeto a la memoria de mi hermana. Cualquier publicación relacionada con el caso debería ser consultada previamente con la familia. Entendemos que puede existir un trasfondo político, pero lo que debe primar es el respeto”, añadió.

El abogado de la familia también sostuvo que las imágenes difundidas refuerzan la sospecha de que Cabrera habría trasladado el cuerpo de la joven. Por ello, recalcan la urgencia de que las autoridades de ambos países coordinen medidas que eviten la impunidad.

“En los videos, que son de conocimiento público, se advierte que existe un bulto trasladado por esta persona (Josimar) y también existe un video donde se advierte que la hermana de mi patrocinada entra a un lugar con él y después él sale solo, jalando un bulto. Entonces, eso nos da una sospecha muy fuerte de que existiría el cuerpo de mi patrocinada en ese momento”, declaró el letrado a Panamericana Televisión.

Mientras tanto, los tres menores de 9, 5 y 3 años se encuentran bajo custodia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que evaluará su futuro a la espera de que se defina la situación legal de su padre y se determine quién asumirá su cuidado.

Sospechoso regresó al Perú con sus tres hijos y fue liberado tras breve detención en el aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Facebook/Sheyla Gutierrez)

¿Cómo denunciar la desaparición de una persona?

Si un integrante de tu familia o alguien a quien conoces desaparece, presenta la denuncia policial de manera inmediata. Sigue estos pasos:

Acércate a la dependencia policial más cercana, puede ser una comisaría o una Depincri. Si estas en Lima, también puedes hacerlo en la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP, con la foto más actual que tengas de la persona desaparecida, puede ser física o digital.

Brinda toda la información que te solicite la Policía, cualquier dato o detalles adicionales que recuerdes, es importante para la búsqueda e investigación de la persona desaparecida.

Llama a familiares y amigos para saber si la persona desaparecida los contactó. Y si tienen alguna información, comunícalo al policía a cargo de la investigación.

Si la persona aparece, comunícalo a la Policía para cerrar el caso.