Ciudadana peruana fue hallada muerta en EE. UU. tras ser reportada como desaparecida el 9 de agosto. (Foto: Redes sociales)
Redacción EC

Los familiares de exigen justicia y la intervención inmediata de las autoridades, luego de que la ciudadana peruana fuera hallada muerta en Estados Unidos tras haber sido reportada como desaparecida el pasado 9 de agosto.

El padre de la víctima, quien deja en la orfandad a tres hijos, pidió el apoyo de la Cancillería para agilizar los trámites de repatriación. Quiero pedirles, por favor, que nos apoyen. Lo que queremos es que, ya que han encontrado el cuerpo de mi hija, que a través de Cancillería se nos apoye para agilizar los trámites para repatriar el cuerpo de mi hija, declaró ante los medios.

Carlos Salas Abusada
Sheylla Gutiérrez fue hallada muerta en EE. UU. tras una semana desaparecida. (Foto: Redes sociales)

El progenitor explicó que la familia ya inició las diligencias necesarias para traer los restos de Sheylla al Perú. “En estos momentos estamos yendo a hacer las gestiones pertinentes y, por el momento, es el apoyo que pido de su parte. Que nos den todo el apoyo posible para poder culminar con lo que corresponda a la repatriación, añadió.

Su hijo mayor también confirmó que se vienen cumpliendo los procedimientos para que el cuerpo sea trasladado y pueda recibir sepultura en su tierra natal.

Respecto a los tres menores que la víctima dejó en orfandad, el abuelo detalló que ya se encuentran protegidos en Lima. Los niños están bien, estamos viendo la tenencia de mis nietos. Ellos se encuentran bien en este momento”, afirmó.

Familiares de Sheylla Gutiérrez reclaman la captura de Josimar Cabrera, principal sospechoso del feminicidio. (Foto: Redes sociales)

Tras confirmarse la muerte de Sheylla Gutiérrez, las investigaciones señalan como principal sospechoso a su pareja, Josimar Cabrera Cornejo, quien fue detenido a su llegada al Perú, pero liberado poco después. La familia exige su pronta captura y una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen, mientras la defensa legal del investigado sostiene que se declara inocente y que no existe proceso judicial abierto en su contra.

Líneas de ayuda

El (MIMP) insta a la ciudadanía en general a denunciar a las personas que estén involucrados en hechos de violencia sexual o agresión contra mujeres y menores de edad. En ese sentido, recomienda a quienes sean testigos o víctimas de estos hechos, solicitar ayuda a través de los siguientes servicios.

  • Llama gratis a la línea 100.
  • Inicia la conversación privada haciendo clic aquí en el chat 100 del Ministerio de la Mujer.
  • Llame al 105, en caso de producirse actos de violencia graves en el momento. (Central telefónica de la Policía Nacional del Perú).
  • Llama al Centro de Emergencia Mujer para asistencia psicológica, legal y social directamente al (01) 4197260.
