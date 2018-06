Catedrático detenido: aparecen más acusaciones por acoso

Durante la noche del miércoles, Julio Alegría Cueto fue detenido cuando se encontraba en un hotel de Lince junto a su alumna de 19 años, quien lo denunció por acoso y tocamientos indebidos.



Hasta ayer se desempeñaba como docente universitario y, tras la denuncia, varias alumnas y ex alumnas han expuesto sus casos señalando presuntos actos de acoso.

Esta es la situación de Fatma Sleiman, cuando estudiaba en el año 2015. “Me generó miedo cuando él empezó a hacerse el gracioso conmigo, sobre todo. Que empezó a decirme ‘bebe’ y me agarraba la cintura”, dijo la joven que denunció estos hechos en el noticiero '90 Segundos'.

Lamentó no haber realizado la denuncia ante los representantes del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). “Yo, desgraciadamente, no me atreví. Por eso me culpo”, indicó y también contó que trataba de evitar al profesor.

Fatma Sleiman dio su testimonio sobre el acoso que sufrió por parte de su profesor en el año 2015. (Video: Latina)

Al igual que ella, otras alumnas y ex alumnas también han comentado en sus cuentas de redes sociales este caso, entre ellas Johana Cubillas. "Sabes perfectamente con quien hacerla y con quién no. De lo que nos libramos varias de tus alumnas", dijo la hija de Teófilo Cubillas.

Por otro lado, el gral. PNP Gastón Rodriguez, jefe de la región policial Lima, indicó que durante la intervención los agentes recabaron el voucher y la boleta de alquiler de la habitación del hotel en donde se encontraba con su alumna.