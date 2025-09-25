Tras la captura de Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, la policía paraguaya contó detalles sobre la captura y cómo se dio con el paradero del criminal luego de un operativo conjunto entre la policía de dicho país y las autoridades peruanas.

Hugo Grance, jefe del departamento de investigación de la policía paraguaya, ofreció una entrevista a América Noticias y contó cómo fue que recibieron información sobre el paradero de ‘El Monstruo’ y cómo procedieron con su captura.

“El día de ayer (miércoles 24 de septiembre) hemos recibido una información sensible que podía darnos con su paradero, hemos procesado esa información rápidamente, planificado un operativo y procedimos al allanamiento de una vivienda en la que él se encontraba hace 5 días, alquilando esa vivienda. El operativo fue exitoso y pudimos ponerlo a disposición de la justicia”, dijo el comisario principal.

El Monstruo Erick Moreno capturado en Paraguay

“35 personales policiales participaron del operativo. El intercambio de información era permanente con los colegas de Perú, tal es así que ante un requerimiento nuestro ellos daban la información y eso posibilitó que podamos actuar rápidamente a fin de evitar otra vez una fuga en el operativo”, añadió.

Asimismo, Grance reveló que en un anterior operativo ‘El Monstruo’ pudo escapar debido a que “recibió información” sobre su captura, por lo que esta vez actuar de forma más cautelosa. “En esta oportunidad cuidamos todos los detalles y, afortunadamente dimos con él”, sentenció.

Como se sabe, la captura de ‘El Monstruo’ se dio en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, luego de meses de seguimiento por parte de un equipo especial contra el crimen organizado. El operativo contó con el apoyo de un testigo protegido. La colaboración internacional fue clave para la detención del buscado criminal.