Asaltan a censistas en San Juan de Lurigancho. Foto: Buenos Días Perú.
Redacción EC

La delincuencia no perdona y lo censistas también resultan perjudicados. En el pasaje Las Águilas, en la zona de Zárate, , una mujer y dos hombres que realizaban acciones del fueron asaltados por dos sujetos que los encañonaron y obligaron a darles sus cosas.

Imágenes de las cámaras de seguridad de la zona grabaron el preciso momento cuando los trabajadore estaban en la puerta de un domicilio cuando fueron atacados. Incluso, los malhechores no escatimaron que en ese momento pasaba una joven con su hija en brazos.

Luego de cometer su fechoría, huyen del lugar, primero caminando, y después corriendo con rumbo desconocido.

Buenos Días Perú indicó que el lugar donde ocurrió el robo no cuenta con presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP), además, a veces permanece con las rejas abiertas, lo que habría facilitado la huida de los delincuentes.

Los vecinos de la zona exigen mayor presencia de las autoridades para evitar este tipo de delitos.

Hasta la fecha son un total de . El total programado es de 13 millones 902 mil 909. Se han reportado 112 casos de agresiones físicas o verbales, 117 tabletas robadas, 376 mordeduras de perro, 663 accidentes o lesiones y 10 casos de agresión o acoso sexual.

La cédula censal reúne 67 preguntas clave sobre tu vivienda, tu hogar y quienes lo habitan.

