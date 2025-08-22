La víctima resultó ilesa y logró recuperar sus pertenencias. Foto: Buenos Días Perú
Redacción EC
Redacción EC

En el distrito de , agentes del Serenazgo detuvieron a un hombre que minutos antes había robado a ). Ricardo Romero Dávila, de 37 años, tiene más de diez denuncias en su haber, por robo agravado y violencia familiar.

En las imágenes de las cámaras de seguridad, se observa como el delincuente intenta despistar al sereno, primero se quita su casaca y la tira a una camioneta y luego, le indica que el ladrón había escapado. Sin embargo, el hombre de seguridad ya había sido alertado por la víctima de cómo lucía su agresor, por lo que este fue reducido.

Carlos Salas Abusada

Buenos Días Perú indicó que la y el ladrón fue llevado a la comisaría del distrito. Desde la municipalidad, se confirmó que existe un convenio con el INEI para brindar apoyo logístico y garantizar la protección de los trabajadores.

Piden ayuda para más seguridad

Desde la Central de Emergencias de Breña, el gerente municipal de Breña, Iván Lagos, informó que solo cuentan con 12 cámaras de videovigilancia en toda su jurisdicción, por lo que hizo un llamado a la presidenta Dina Boluarte para llevar a cabo la reunión que tenían pactada sobre temas de seguridad ciudadana.

INEI e influencers

Luego que en redes sociales se difundiera información de una lista de supuestas cotizaciones para promocionar el Censo Nacional 2025 a través de influencers y programas digitales, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) salió al frente.

“El INEI aclara que no ha contratado influencers en el marco de la campaña de los Censos Nacionales 2025. Tampoco están considerados en el plan de medios en ejecución”, señaló la institución.

