Una balacera en el Centro de Lima dejó como saldo un cambista fallecido y una persona herida. El ataque ocurrió cerca al mediodía de hoy, viernes 7 de agosto, en el cruce del jirón Ucayali y Ayacucho, a pocos metros de la Calle Capón y el Mercado Central, a vista y paciencia de cientos de personas y comerciantes.

Fuentes de El Comercio indicaron que la víctima responde al nombre de Jorge Sócrates Llanos Chuquillanqui, de 39 años, quien era conocido en la zona pues se dedicaba a esta actividad hace más de cinco años.

En tanto, el herido, Sebastián Saúl Valentín Pachas, de 21 años, quien recibió un impacto de bala en el brazo derecho mientras realizaba compras junto a su madre, fue llevado por una ambulancia del SAMU a un nosocomio cercano.

Detienen a cómplice de asesino

A través de la Región Policial Lima Centro (DIVOPUS CENTRO 1), se informó que Reni Alejandro Medina Hernández, de 21 años y nacionalidad venezolana, participó en este robo frustrado. Al momento de la intervención se incautó un arma de fuego y una moto lineal, asimismo, se recuperó el dinero del cambista.

El joven registra una intervención policial previa por TIS en la comisaría de San Martín de Porres.

Los familiares de la víctima, que protagonizaron escenas de dolor, exigen justicia a las autoridades y mayor seguridad.

¿A quién llamar durante una emergencia o delito?

En el Perú, ante una situación de emergencia o la comisión de un delito, comunícate con Centra de Emergencias de la Policía Nacional del Perú (PNP) al 105, en casos de robos, asaltos, violencia o accidentes. Para emergencias médicas, el 106 del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) permite solicitar ambulancias y atención prehospitalaria.