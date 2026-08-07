Un muerto tras balacera en la cuadra seis del Jiron Ucayali, en el Cercado de Lima. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
Un muerto tras balacera en la cuadra seis del Jiron Ucayali, en el Cercado de Lima. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
Por Redacción EC

Una balacera en el Centro de Lima dejó como saldo un cambista fallecido y una persona herida. El ataque ocurrió cerca al mediodía de hoy, viernes 7 de agosto, en el cruce del jirón Ucayali y Ayacucho, a pocos metros de la Calle Capón y el Mercado Central, a vista y paciencia de cientos de personas y comerciantes.

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