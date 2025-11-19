Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en la avenida Grau, en el Centro de Lima, luego de ser sorprendido por dos sicarios que lo interceptaron cuando se encontraba dentro de su vehículo.

La agresión ocurrió en una zona concurrida y quedó registrada por cámaras de seguridad de los alrededores.

Las imágenes muestran a dos sujetos encapuchados que se acercan al conductor mientras esta se encontraba estacionado. Al percatarse del ataque, la víctima descendió del automóvil e intentó huir corriendo, pero solo avanzó unos metros antes de ser alcanzada y acribillada

Los niños que estaban en la vereda presenciaron la escena sin poder refugiarse.

Tras ejecutar el crimen, los atacantes escaparon corriendo con dirección a la avenida Inca Garcilaso de la Vega. Minutos después, agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística llegaron al lugar para acordonar la zona y recoger las primeras evidencias.