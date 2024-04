Según pudo constatar El Comercio, el doctor Freddy Gonzáles Pérez, representante legal de Anglo Esthetic, narraba a través de videos de TikTok sobre diferentes tipos de operaciones. En ellos se mostraba con uniforme médico, en el que se puede ver su nombre bordado.

El detalle más relevante es que debajo de su nombre colocó “cirugía plástica”. Una mención que a cualquier persona le brindaría la seguridad de que es alguien calificado. La historia real es otra: no cuenta con alguna especialidad médica vigente y reconocida por el Colegio Médico del Perú, según el portal Conoce a tu Médico.

Aún las investigaciones continúan para determinar quién operó a Álvaro.

La información de que el Dr. Freddy Gonzales no es médico especializado en cirugía plástica pudo ser confirmada por la misma Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, quienes indicaron que, en efecto, no tiene especialidad.

Según Sunat, el representante legal de Anglo Esthetic es el doctor Freddy Gonzáles Pérez. En una breve revisión de sus redes sociales, se pudo identificar que en 2022 subió una imagen a su Instagram donde se identificó como especialista en rinoplastia estética. Una publicación similar la realizó en 2020. Cabe resaltar que según el CMP, este galeno no es cirujano plástico.

Según su página de links colocada en su perfil oficial de Instagram, el doctor se identifica como cirujano plástico y estético.

El lamentable caso de Álvaro puso al descubierto a una larga lista de doctores sin especialidad, falsos médicos y personas inescrupulosas que promocionan a través de redes sociales procedimientos estéticos baratos, rápidos y sin dolor en locales que se pueden ubicar en San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Magdalena hasta Miraflores. El Comercio investigó a diversos centros estéticos encontrando así métodos que prometen un cuerpo soñado pero podrían costarle la vida al paciente.

“Un médico de la especialidad de cirugía plástica requiere de una amplía preparación. Estudia medicina, realiza el internado, hace el Servicio Rural Urbano Marginal y posteriormente por concurso debe ingresar a una segunda especialidad. En el caso de la cirugía plástica es la especialidad de cirugía plástica reconstructiva y estética. Luego de ello, sigue estudiando toda su vida para poder atender bien a sus pacientes como la ley vigente actualmente así lo dispone”, declaró el Dr. Osvino Maravi, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica (Spcpre),

Intervenciones

Antes de llegar a un quirófano, las personas optan por acceder a procedimientos que toman menos tiempo de recuperación y son más económicos. Es así que recurren a la rinomodelación con ácido hialurónico o al aumento de glúteos con este mismo material, hasta la inyección de peptonas.

El Dr. Osvino Maravi, informó que según la Ley 31014, que regula el uso de sustancias modelantes en tratamientos corporales con fines estéticos y define dicho procedimiento como acto médico, solo los médicos cirujanos especializados en cirugía plástica o dermatología, debidamente colegiados y que cuenten con un registro de especialidad, pueden realizar la infiltración, inyección, colocación u otros sistemas de aplicación para modificar la anatomía con fines estéticos o plásticos, como indica la norma. Es decir, una cosmiatra o un estudiante de enfermería, entre otras personas no calificadas, no están autorizadas y estarían infringiendo la ley.

El vocero de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica resaltó que la ley se logra promulgar en el año 2020, luego de que se presentaron diversos problemas en la salud de la población relacionados a la colocación de rellenos permanentes también conocidos como biopolímeros. Lamentablemente a la fecha la norma no está reglamentada.

Sin embargo, son varios los videos promocionales donde presuntos médicos estéticos ofrecen servicios que prometen mejorar y cambiar la imagen del paciente, pero al momento de buscar sus nombres en el portal Conoce tu Médico del Colegio Médico del Perú (CMP), no figuran con dicha especialidad o simplemente no son médicos o no están inscritos.

“ No existe en el Perú una especialidad denominada medicina estética. No existe ni está reconocida e inscrita por el Colegio Médico del Perú. Esta gente, que comúnmente son médicos jóvenes, realizan cursos por correspondencia que son diplomados que no tienen valor legal para que puedan ejercer ese tipo de pseudo profesión. Entonces, sumado a la informalidad de las redes, existe la informalidad académica”, dijo el vocero de la Spcpre.

Tiktok como medio para las promociones

Nombrar todos los casos de presuntos médicos estéticos sería interminable. El Comercio detectó diversos a través de redes sociales. El más reciente y polémico es el de Steve Díaz Palomino, un presunto médico estético que mostraba en videos los procedimientos que realizaba.

Según la Sunedo y el CMP, Steve Díaz Palomino no cuenta con grados, títulos ni especializaciones en el Perú.

A finales de marzo de este año fue denunciado por una mujer quien precisó haber sido víctima de una mala praxis por parte de este hombre que no está inscrito en el CMP. Él no aparece en el portal Conoce a tu Médico del mismo CMP ni registra títulos o grados en el Perú, según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Ella se había sometido a un procedimiento llamado Endolifting que le produjo una parálisis facial y hematomas.

Steve Diaz Palomino no cuenta con grados, títulos ni colegiatura médica em el Perú, según el CMP y la Sunedu.

Videos de Steve Díaz en TikTok realizando intervenciones.

“Para yo poder tocar a un paciente en un acto médico debo tener un registro nacional de especialista, además de estar obligatoriamente colegiado en el CMP. Lamentablemente mucha gente ejerce cuando no son médicos. Realizan el ejercicio ilegal de la medicina que es un delito penado por la ley. Cuando son médicos o profesionales de salud, ejecutan lo que se llama el intrusismo es la condición en la que la persona no tiene lo que la ley solicita para el ejercicio competente de una especialidad médica”, dijo el Dr. Maravi.

En Miraflores, un centro estético ofrece hidrolipoescultura canular. Quien figura como cabeza de este lugar es Milena Flores o como aparece en Tik Tok: Dra. Milena Flores. Lo cierto es que ella no se encuentra dentro del registro del CMP, según el portal Conoce a tu Médico. Tampoco cuenta con algún grado o título registrado y reconocido por la Sunedu. No obstante, en una comunicación en cubierto, aceptó ser médica colegiada pero se negó a brindar su número de colegiatura. Cuando se le consultó quién coloca la anestesia local, que también se comenta en sus videos, mencionó que ella misma.

Milena Flores ofrece diversos servicios de intervención estética a través de Tik Tok.

Hidrolipoescultura ofrecida por Benessere Estética a través de TikTok.

Milena Flores no aparece en los registros de Sunedo ni del CMP.

En los Olivos, el centro Lorena Belleza Integral realiza publicidad con conocidos influencers a los que someten a diversas intervenciones como manga gástrica virtual, hidrolipoescultura y hasta drenajes linfáticos. Lorena Torres no es doctora, según el portal Conoce a tu Médico del CMP. Asimismo, no registra grados ni títulos reconocidos por la Sunedu. Cabe resaltar que ella no se reconoce como galena en su perfil; sin embargo, realiza procedimientos que podrían poner en riesgo la salud e integridad de las personas que asisten a su local.

“Les mostramos el proceso de lipohidroescultura o nuestra famosa ‘lipo casera’”, explica en un video mientras infiltra un líquido hacia la zona del abdomen de una paciente.

"Lipo casera", así presenta este procedimiento Lorena Torres en sus videos de TikTok.

Lorena, según su uniforme es dermocosmiatra. El coronel PNP Walter Ríos, jefe de la División de Investigación de Delitos Contra el Estado de la Policía Nacional del Perú, declaró a El Comercio que las cosmiatras únicamente pueden hacer masajes, maquillaje, entre otros trabajos estéticos externos. Es decir, no pueden atravesar la piel con cánulas o jeringas.

Lorena Belleza Integral promociona "Lipo segura fast" a través de videos de Tiktok sin contar con títulos y grados en Sunedu ni registro en el CMP.

Según el experto, este tipo de personas estarían incurriendo en el delito contra la salud pública en la modalidad del ejercicio ilegal de la medicina. Además, en el caso de los presuntos médicos estéticos, también se configuraría el delito contra la administración pública con el ejercicio ilegal de la profesión.

La Mini Extracción Lipídica Ambulatoria, comúnmente conocida como MELA, es una intervención bastante ofrecida a través de redes sociales como una opción sencilla y sin riesgos, pero en realidad es una liposucción, según informó el decano Colegio Médico del Perú, Pedro Riega. “Esta se realiza en un establecimiento de salud en condiciones de estricta seguridad, asepsia y por un médico especialista”.

Promociones de la MELA en TikTok.

En una rápida búsqueda a través de Tik Tok e Instagram, El Comercio detectó un presunto centro de medicina estética ubicado en Magdalena. Este fue identificado como Blonda Estética, el cual ofrece Mela, colocación de hilos tensores, botox, lipopapadas, aumento de glúteos con peptonas, inyección de ácido hialurónico, entre otras intervenciones.

El doctor detrás de la promoción de la MELA es Uriel Honores Warthon, un médico cirujano que no cuenta con alguna especialidad reconocida por el Colegio Médico del Perú, según el portal Conoce a tu Médico y la Sunedu.

Según el portal Conoce a tu Médico del Colegio Médico del Perú, Uriel Honores Warthon no cuenta con alguna especialidad médica. A pesar de ello, en sus redes sociales promociona intervenciones estéticas.

“ La Mela es un procedimiento que no es técnicamente reconocido, porque la liposucción no se recomienda hacer de a poquitos. Se recomienda brindar la atención de acuerdo a la necesidad del paciente. Este término ha sido inventado bajo una estrategia exclusivamente comercial y engañosa para hacer pensar a una persona que se va a someter a un procedimiento que tiene el menor riesgo porque le abordan una pequeña parte del cuerpo y tiene que hacerse muchas sesiones. Es falso . Lo adecuado, lo técnicamente adecuado, no es realizar muchos procedimientos sino realizar lo que se necesita a partir de un diagnostico por un médico especialista”, subrayó Pedro Riega.

Uriel Honores Warthon no solo ofrece la Mela a través de videos promocionales en Blonda Estética Fit, sino también en sus redes sociales.

Honores Warthon no es nuevo en los medios. En el año 2019, fue detenido durante una intervención policial realizada en el distrito de Lince. Según informó América Noticias, el entonces oficial de la Marina de Guerra del Perú, conducía en aparente estado de ebriedad. Las cámaras del canal captaron cómo se negaba a acudir a la comisaría del distrito, por lo que tuvo que ser esposado. Asimismo, el medio informó que habría evitado que se le realicen los exámenes de ley.

“Ese es el problema de ustedes en la escuela de la Policía. Piensan que todos somos iguales, no somos iguales. Cuando somos oficiales nos recibimos respeto, entiendes (...) Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la FAP, el Ejército y la Naval siempre tenemos que apoyarnos”, indicó Honores Warthon, durante la intervención policial. Foto: Captura de América Televisión

El Comercio tomó conocimiento que el local de Magdalena fue clausurado temporalmente por la Municipalidad de Magdalena del Mar tras constatar que no contaban con ningún tipo de autorización para funcionar y brindar atención al público. Según informó la comuna, en cinco días la empresa deberá regularizar sus trámites, de lo contrario se procederá con la clausura definitiva, multas y sanciones correspondientes.

Clausura tempral de Blonda Estética Fit.

Combatir el problema

Pedro Riega, declaró a El Comercio que se necesita una constante fiscalización por parte de las municipalidades, policía y fiscalía para poder detectar a los locales y personas que se dedican a brindar este tipo de procedimientos estéticos sin permisos ni títulos.

“Debemos impulsar la fiscalización de forma mucho más proactiva por parte de los municipios, la Policía Nacional del Perú desde Seguridad del Estado y la Fiscalía porque se trata de un delito contra la salud pública. Si en Lima existe esta situación, en las regiones es mucho más preocupante, grave”, resaltó.

Asimismo, enfatizó que la especialidad de medicina estética no está vigente en el país ni es reconocida por el CMP. “Si bien es cierto que existen en otros países distintos tipos de capacitaciones que pueden ser en algunos casos de solvencia e idoneidad, pero en muchos otros no lo son y en estos momentos no existe un mecanismos para asegurar de que un médico que no es dermatólogo ni cirujano plástico cuente con las competencias para realizar procedimientos estéticos (...) Nosotros solamente podemos avalar a aquellos médicos que cuentan con la especialidad en el país”, dijo.

Sobre la existencia de centros estéticos que ofrecen procedimientos médicos, indicó que representan un peligro para salud pública y que lamentablemente se encuentran en muchas partes del país. Además, enfatizó que únicamente los médicos especialistas en cirugía plástica y dermatología son los idóneos para este tipo de servicios a la población.

“Nosotros tenemos tres semanas de gestión y hemos identificado como una prioridad a la lucha contra el ejercicio ilegal de la medicina (...) La población antes de someterse a algún tratamiento estético debe averiguar si es que se trata de un médico cirujano y tiene alguna especialidad. Uno puede verificar en la página web del Colegio Médico del Perú en la sección Conoce a tu Médico. Ahí se puede colocar el nombre, apellido y número de colegiatura. Es muy sencillo verificar si una persona es o no es médico”, concluyó.