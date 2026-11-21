Un hombre de 32 años, identificado como Cristian Alexander Chávez Martel, fue asesinado a balazos la tarde de este sábado 21 de noviembre mientras se desplazaba en su motocicleta por el puente Santa Rosa, justo cuando se disponía a ingresar a la avenida Tacna, en el Cercado de Lima.

De acuerdo con información difundida por RPP, el ataque armado se produjo alrededor de las 2:00 p. m. Dos sujetos a bordo de otra motocicleta interceptaron a la víctima y abrieron fuego contra él hasta en 13 ocasiones.

La ráfaga de disparos desató el pánico entre transeúntes y conductores que circulaban por esta concurrida vía a plena luz del día.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que el fallecido registraba antecedentes por detenciones relacionadas con tráfico ilícito de drogas en los años 2014 y 2021, además de denuncias por robo agravado entre 2015 y 2016.

Dos sujetos a bordo de una moto interceptaron a la víctima. Foto: Captura video RPP

Tras el ataque, agentes policiales acordonaron la escena del crimen y cerraron temporalmente el tránsito en la avenida Tacna para facilitar las diligencias de ley. En el lugar, los peritos de Criminalística recogieron hasta trece casquillos de bala como parte de las evidencias para identificar a los responsables.

El crimen ocurrió a pocas cuadras de Palacio de Gobierno y de la Comisaría de Monserrate, ante la mirada de varios peatones y conductores que transitaban por los alrededores. Los testigos exigieron a las autoridades mayor seguridad y resguardo policial en las calles y avenidas.}

Posible vínculo a extorsión

Hasta el lugar del crimen llegó un familiar del fallecido, quien detalló que Chávez Martel era soltero, no tenía hijos y se desempeñaba como tatuador. Asimismo, agregó que la víctima venía recibiendo constantes amenazas vinculadas a casos de extorsión.

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