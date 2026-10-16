Un taxista de 32 años murió este viernes tras ser atacado a balazos por sujetos que se desplazaban en un automóvil rojo, en el cruce de las avenidas Colonial y Universitaria, en el Cercado de Lima. La víctima, identificada como Alejandro Temoche Valdés, trasladaba a dos personas y una menor de edad, quienes resultaron ilesas tras el atentado.
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