Taxista de 32 años muere tras ataque armado en el Cercado de Lima: sus pasajeros resultaron ilesos. (Foto: Cesar Bueno/@photo.gec)
Taxista de 32 años muere tras ataque armado en el Cercado de Lima: sus pasajeros resultaron ilesos. (Foto: Cesar Bueno/@photo.gec)
Por Redacción EC

Un taxista de 32 años murió este viernes tras ser atacado a balazos por sujetos que se desplazaban en un automóvil rojo, en el cruce de las avenidas Colonial y Universitaria, en el Cercado de Lima. La víctima, identificada como Alejandro Temoche Valdés, trasladaba a dos personas y una menor de edad, quienes resultaron ilesas tras el atentado.

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