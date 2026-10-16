Un taxista de 32 años murió este viernes tras ser atacado a balazos por sujetos que se desplazaban en un automóvil rojo, en el cruce de las avenidas Colonial y Universitaria, en el Cercado de Lima. La víctima, identificada como Alejandro Temoche Valdés, trasladaba a dos personas y una menor de edad, quienes resultaron ilesas tras el atentado.

El ataque ocurrió a la altura de la cuadra 24 de la avenida Colonial, cuando el conductor se encontraba en servicio. Según testigos, los ocupantes del automóvil dispararon contra el taxi mientras este se encontraba en movimiento.

Tras recibir los impactos de bala, el taxista disminuyó la velocidad y permitió que sus pasajeros descendieran de la unidad. Luego, el vehículo continuó su marcha hasta chocar contra unas rejas. El conductor falleció en el interior del automóvil.

Taxista muere acribillado en su vehículo en el cruce de las avenidas Colonial y Universitaria. (Foto: Cesar Bueno/@photo.gec)

De acuerdo con las primeras pesquisas policiales, los proyectiles impactaron en el rostro y el tórax de la víctima. Agentes de la Policía Nacional cercaron la zona para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cadáver.

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Hasta el lugar llegaron familiares de Temoche Valdés, quienes protagonizaron escenas de dolor. Los allegados permanecieron en la zona mientras las autoridades desarrollaban las diligencias, aunque evitaron brindar declaraciones a los medios de comunicación.

La Policía inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables del ataque.