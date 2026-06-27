El ataque armado contra el agente de seguridad se registró en la noche del viernes 26 de junio | Foto: Instagram / Facebook / Composición EC
El ataque armado contra el agente de seguridad se registró en la noche del viernes 26 de junio | Foto: Instagram / Facebook / Composición EC
Por Redacción EC

Un agente de seguridad del empresario peruano Fritz Durand, conocido en redes sociales como el “Tío Fritz”, fue atacado a balazos la noche del viernes 26 de junio frente a su negocio ubicado en la avenida Miguel Grau, como parte de un presunto caso de extorsión.

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