Un agente de seguridad del empresario peruano Fritz Durand, conocido en redes sociales como el “Tío Fritz”, fue atacado a balazos la noche del viernes 26 de junio frente a su negocio ubicado en la avenida Miguel Grau, como parte de un presunto caso de extorsión.

La víctima, identificada como Andrés Meza Echajalla, se encontraba recostado en la camioneta del empresario, revisando su celular frente al local, cuando dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta e iniciaron el ataque.

El copiloto descendió del vehículo, sacó un arma de fuego y disparó varias veces a quemarropa antes de huir con rumbo desconocido, hecho fue registrado por las cámaras de videovigilancia del establecimiento.

Tras ello, Meza fue auxiliado por sus compañeros de trabajo y trasladado al hospital Dos de Mayo, donde lo estabilizaron, encontrándose ahora fuera de peligro, señaron fuentes policiales.

Frente al ataque, efectivos de la comisaría de Cotabambas y peritos de criminalística acordonaron la zona e iniciaron las diligencias, donde encontraron un casquillo de bala, además de la revisión de los videos de seguridad para identificar a los responsables.

Un ataque armado contra un bus de la empresa Z-Buss en Puente Piedra dejó una pasajera fallecida y varios heridos. El conductor fue el objetivo principal del atentado, vinculado a un caso de extorsión contra la empresa de transporte Etuchiza. Tras el hecho, la empresa suspendió sus operaciones por temor a novos ataques.

Asimismo, el caso es investigado por el Departamento de Investigación Criminal (Depincri), que maneja como principal hipótesis un presunto caso de extorsión y cobro de cupos contra el empresario Durand Falcón.

El negocio de venta de zapatillas de marcas reconocidas ya registra antecedentes de violencia. Y es que, en mayo de 2025, un sujeto ingresó al local y arrojó una granada de guerra tipo piña que no llegó a detonar.

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