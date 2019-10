Un joven denunció ser víctima de robo por parte del conductor que presta servicio de taxi del aplicativo. Juan Carlos Rivero relató que le robaron sus pertenencias y que el chofer hizo consumo de sus tarjetas por más de 2 mil soles.

Según dijo a América Noticias, abordó el taxi al salir de un bar ubicado en la Plaza San Martín (Cercado de Lima) y se cercioró de que se trataba del taxi por aplicativo. Sin embargo, en el trayecto, el taxista le dijo que ingresaría a un grifo para abastecerse de combustible. En ese momento fue atacado.

“Presionó un spray. Sale del auto, cierra la puerta, presiona el botón. Todo queda cerrado y no puedo salir, y poco a poco voy perdiendo las fuerzas”, señaló el agraviado. Rivero responsabilizó a la empresa Uber del hecho y exigió que revelen la identidad del conductor.

“Llegamos al grifo, pero no recuerdo donde era. Han querido obtener la huella. Lo que sospecho y cuando he conversado con la Policía es que lo que ha sucedido es que me han robado el celular y la billetera también. Lo que han hecho son movimientos con mi tarjeta de crédito, pero yo también tengo tarjeta de débito y la única forma para hacer movimiento es con la clave PIN, y también, como es un Iphone en mi caso, cuando hay una huella táctil puedo hacer transferencias. Es evidente que ellos han querido hacer transferencias desde mi celular utilizando mi huella [¿Se lograron hacer las transferencias?] No”, refirió.

“Fueron en una sola tienda. Se han comprado cajas de whisky valorizadas cada una en S/ 420. Cuatro con una tarjeta y una con otra tarjeta. No pudieron procesar más porque se detectó un proceso extraño”, añadió. En total, gastaron S/2.100.

Uber responde

Mediante un comunicado, la empresa Uber señaló que el usuario no abordó el auto solicitado a través de la aplicación. Además, la empresa precisó que solo brindarán la información del chofer mediante una solicitud formal de las autoridades.

“Luego de una exhaustiva investigación, concluimos que desafortunadamente el usuario no abordó el vehículo solicitado a través de la aplicación. Con apoyo de la herramienta GPS, que permiten la tazabilidad del 100% de los viajes, verificamos que el socio conductor contactado a través de la aplicación canceló el viaje pues el usuario no abordó el vehículo tras la espera”, se puede leer en el documento.

También añade que “inmediatamente después de la cancelación, el socio conductor aceptó otro viaje con otro usuario, mientras que el señor Rivero no registró ningún otro viaje con la aplicación posterior al ya mencionado”.

“Desde Uber somos absolutamente respetuosos de la privacidad de la información en estricto apego a la normativa de manejo de datos personales del Perú. Esto implica que únicamente podemos proporcionar dicha información ante una solicitud formal de una autoridad competente, en el marco de una investigación. Esta es una medida de seguridad para todos quienes usan la app de Uber, de que los datos no serán compartidos con quien quiera que los solicite para fines distintos a la administración de justicia”, agregó la empresa.

Juan Carlos Rivero denunció el caso ante la Policía Nacional del Perú (PNP) donde le revelaron que es común la modalidad de robo en taxis por aplicativo cuando el conductor cancela el viaje al momento que el usuario ya abordó el auto.

Las autoridades solicitarán las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento donde abordó el taxi y las rutas de las compras hechas con sus tarjetas de crédito. “Cuando el conductor te cancela el viaje. Se pierde todo tipo de rastro en tu celular como el cliente, el nombre [conductor], el tipo de vehículo y de la placa del vehículo”, dijo.