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Detienen a presuntos autores del crimen de estudiante apuñalado cerca del parque Juana Larco de Dammert. (Foto: PNP)
Detienen a presuntos autores del crimen de estudiante apuñalado cerca del parque Juana Larco de Dammert. (Foto: PNP)
Por Redacción EC

La Policía Nacional presentó este martes a dos presuntos implicados en el asesinato de Luis Alfredo Urrutia Ventura, el estudiante universitario de 22 años que murió apuñalado tras intervenir para defender a dos amigas durante una discusión en el Cercado de Lima.

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