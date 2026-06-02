La Policía Nacional presentó este martes a dos presuntos implicados en el asesinato de Luis Alfredo Urrutia Ventura, el estudiante universitario de 22 años que murió apuñalado tras intervenir para defender a dos amigas durante una discusión en el Cercado de Lima.

Los detenidos fueron identificados como Waymar Alexander, de 27 años, y Evelyn Estefanía Luque, de 37, ambos de nacionalidad ecuatoriana. Según informó la Policía, fueron capturados durante un operativo realizado en la avenida Nicolás Arriola, en el distrito de San Luis.

El jefe de la Región Policial Lima Centro, general Jorge Luis Castillo Vargas, señaló que los sospechosos habrían admitido su participación en el crimen durante las primeras diligencias policiales.

“¿A qué se dedicaban ellos? En los cruces peatonales, cuando se daba el cambio de luz (en los semáforos), hacían malabares y vendían pulseras. Es ahí que personal policial los identificó y capturó a los sujetos de nacionalidad ecuatoriana. Al ser detenidos, ellos aceptan ser los autores del homicidio que cometieron con esta persona”, declaró durante una conferencia de prensa.

El crimen ocurrió el último fin de semana en la avenida Inca Garcilaso de la Vega, en las inmediaciones del parque Juana Larco de Dammert. De acuerdo con la investigación policial, Luis Alfredo Urrutia intervino para defender a dos amigas que estaban siendo agredidas por vendedores ambulantes de pulseras.

La discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión violenta. Según relató Gabriela Urrutia, hermana de la víctima, el joven enfrentó verbalmente a uno de los involucrados, momento en el que una tercera persona habría intervenido para entregarle un cuchillo al presunto agresor.

Con el arma blanca en su poder, el sujeto habría atacado al universitario, causándole heridas mortales. Pese a los esfuerzos por auxiliarlo, el joven falleció a consecuencia de las lesiones sufridas.

Los dos detenidos permanecen bajo custodia policial mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente los hechos y determinar el grado de participación de cada uno de los implicados. Asimismo, los investigadores buscan identificar y ubicar a la tercera persona que, según la versión de los familiares y las pesquisas preliminares, habría facilitado el arma utilizada en el crimen.

El caso ha generado conmoción debido a que la víctima perdió la vida cuando intentaba defender a sus amigas de una agresión ocurrida en plena vía pública, en una de las zonas más transitadas del centro de Lima.