Dos hombres fueron asesinados y un tercero quedó herido durante un ataque a balazos ocurrido en la madrugada de este miércoles 26 en el cruce de los jirones La Esperanza y Cerdán de Landa, en el Cercado de Lima. Las víctimas conversaban con un grupo de personas en la vía pública cuando los sicarios abrieron fuego sin previo aviso, según el reporte policial.

De acuerdo con información difundida por América Noticias, los disparos se realizaron a corta distancia y provocaron que los heridos quedaran tendidos en distintos puntos de la calle. Testigos relataron que los proyectiles se escucharon “como cohetones” y que los atacantes habrían llegado a bordo de una motocicleta.

Óscar Jesús Romero Vera y Juver Rodrigo Villegas Pacheco fueron auxiliados y trasladados al hospital Arzobispo Loayza, donde fallecieron minutos después debido a la gravedad de las heridas. Un tercer hombre fue atendido por lesiones, aunque su estado no ha sido precisado.

El parte policial indica que Romero Vera registraba una denuncia por presunta extorsión a transportistas, presentada en junio de 2025. En ese momento fue intervenido portando un arma de fuego, pero continuaba en libertad mientras avanzaban las diligencias.

Tras el ataque, vecinos del sector exigieron mayor presencia policial, alertando que la inseguridad en el barrio se ha incrementado. “Hay mucha delincuencia, muchos drogadictos en la calle. Vivimos con miedo”, comentó una residente.