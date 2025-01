Una familia se quedó sin su herramienta de trabajo. Criminales quemaron la mototaxi de una madre que se negó a pagar los cupos diarios de 5 soles en el Cercado de Lima.

Delincuentes lanzaron una bomba molotov contra el vehículo menor, lo que provocó el incendio. Las llamas alcanzaron otra mototaxi que estaba al costado, ocasionando que también quede dañada.

La víctima contó que en noviembre de 2024 le empezaron a llegar los mensajes extorsivos: “Hoy he empezado a quemar las motos de mis paisanos a plena luz del día, ya que no quieren entender que tienen que ponerse a derecho. Voy a quemar una por una hasta que se pongan en línea conmigo . No los mato porque deseo que pasen fiestas con sus familias, pero el año entrante no voy a tener contemplación con nadie si no pagan”, se lee.

En otro momento, criminales publicaron el número de su placa diciendo que, “si no se ponía a derecho, iban a tomar decisiones”. En todos los mensajes firmaba alias Tito, peligroso criminal que también estaría involucrado en otros casos de extorsión.

Finalmente, las amenazas se concretaron este fin de semana en el pasaje García Villón, en el Cercado de Lima. La madre de familia teme por su vida y la de sus allegados.

Ella necesita una gran inversión para reparar su mototaxi y, en el caso logre hacerlo, no sabe si retomar su trabajo, ya que las amenazas podrían regresar con mayor agresividad.

“Tenemos que repararlo desde cero. El problema es que no sé en qué voy a trabajar si vamos a estar en una sociedad donde la extorsión está a la orden”, lamentó la mujer a 24 horas.