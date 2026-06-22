Tras el asalto armado perpetrado por dos sujetos a bordo de una motocicleta contra un cambista al interior de la Basílica Nuestra Señora de la Merced La Merced, ubicado en el jirón de la Unión, el Quinto Despacho de la Séptima Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima dispuso el inicio de las diligencias preliminares para determinar las responsabilidades penales.

El Ministerio Público, a través de cuenta de X, informó que el despacho fiscal ordenó que la Policía Nacional ejecute “las pericias de absorción atómica y balística a un detenido en flagrancia y el arma de fuego que habría utilizado”. El sujeto, que fue interceptado por agentes policiales y personal de Serenazgo tras ser abandonado por su cómplice, intentó escapar amenazando a los efectivos con un arma de fuego, que también será sometida a peritajes de ley.

Asimismo, la Fiscalía también ordenó la incautación del teléfono celular del intervenido para el levantamiento de información que ayude a identificar al segundo implicado en el ataque.

Sujeto fue detenido luego de que intentara huir, mientras amenazaba a los efectivos policiales con su arma en plena vía pública. Foto: Diana Marcelo/GEC

Según el comunicado, también se requirió los registros audiovisuales de las cámaras de seguridad de la zona, las que habrían captado el atraco y la posterior fuga de los delincuentes, reportados alrededor de las 9:50 a. m. de este lunes 22 de junio.

Por último, el Ministerio Público pidió que se “recabe declaraciones de los testigos del suceso”, entre ellos fieles, trabajadores y transeúntes que presenciaron los hechos dentro de la iglesia.

Una de las testigos interrogadas en la zona manifestó su rechazo ante la falta de seguridad: “Entrar dentro de la iglesia y disparar, eso ya significa que no hay nada, no hay ley, no hay nada, no hay protección para el ciudadano”, dijo para Exitosa.

La víctima permanece bajo observación médica en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza mientras la Fiscalía avanza con las diligencias para formular los cargos penales correspondientes.