El Ministerio Público pidió que se “recabe declaraciones de los testigos del suceso”, entre ellos fieles, trabajadores y transeúntes que presenciaron los hechos dentro de la iglesia. Foto: Diana Marcerlo/composición GEC
El Ministerio Público pidió que se “recabe declaraciones de los testigos del suceso”, entre ellos fieles, trabajadores y transeúntes que presenciaron los hechos dentro de la iglesia. Foto: Diana Marcerlo/composición GEC
Por Redacción EC

Tras el asalto armado perpetrado por dos sujetos a bordo de una motocicleta contra un cambista al interior de la Basílica Nuestra Señora de la Merced La Merced, ubicado en el jirón de la Unión, el Quinto Despacho de la Séptima Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima dispuso el inicio de las diligencias preliminares para determinar las responsabilidades penales.

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