Un sujeto identificado como Rafael Félix Hilario Guido permanece bajo custodia policial tras ser acusado de intentar asesinar a su pareja, Gisela Ortega Quispe, a quien roció con gasolina y prendió fuego frente a sus dos hijos menores durante las celebraciones de Navidad, en el Cercado de Lima.

El ataque ocurrió el 25 de diciembre en una vivienda ubicada en el jirón Áncash. De acuerdo con la familia de la víctima, antes de incendiarla, el agresor la habría golpeado brutalmente dentro del inmueble. Los menores de edad presenciaron todo el episodio de violencia. Tras el atentado, la mujer logró salir del lugar gravemente herida en busca de ayuda y fue auxiliada por vecinos.

Según informó el Hospital Arzobispo Loayza mediante un comunicado oficial, Gisela Ortega Quispe se encuentra internada en el área crítica de la unidad de cuidados intensivos, con quemaduras en el 27 % de su cuerpo. La paciente recibe soporte ventilatorio y su estado de salud es sumamente delicado, por lo que el pronóstico se mantiene reservado.

Cámaras de videovigilancia de la zona captaron los momentos previos a la agresión, en los que se observa a la pareja discutiendo violentamente en la vía pública. En las imágenes se aprecia que el hombre portaba una botella y agredía físicamente a la mujer en el frontis de la quinta donde residían. Minutos después, la víctima fue registrada saliendo del inmueble con signos evidentes de quemaduras en la parte superior del cuerpo.

El Ministerio Público investiga el caso como tentativa de feminicidio y solicitó prisión preventiva. (Foto: Captura/América Noticias)

El Ministerio Público informó, a través de sus redes sociales, que ya se inició una investigación por el presunto delito de tentativa de feminicidio contra Rafael Hilario. Asimismo, el programa Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer indicó que brinda acompañamiento psicológico y social a los familiares de la víctima y solicitó al Poder Judicial que se dicte prisión preventiva, al considerar que existen graves elementos de convicción.

La Policía Nacional señaló que el presunto agresor se dio a la fuga tras el ataque y recién fue ubicado el 29 de diciembre en el área de quemados del hospital Almenara, donde había ingresado dos días antes para recibir atención médica por las heridas que también sufrió durante el incidente. Actualmente, permanece bajo estricta vigilancia policial mientras continúa su tratamiento.

Ante los elevados gastos médicos y las necesidades de los hijos de la víctima, los familiares de Gisela Ortega han organizado una pollada solidaria para este martes en la cuadra uno de la avenida Marcelino Torres, en el distrito de El Agustino. Además, pusieron a disposición el número 933 101 722 para quienes deseen brindar apoyo económico directo.

El Ministerio de la Mujer continuará brindando asistencia legal para garantizar las medidas de protección correspondientes, mientras se espera que en las próximas horas las autoridades judiciales definan la situación legal del investigado y dispongan su traslado una vez reciba el alta médica.

