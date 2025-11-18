Madre de Familia Fuga con S/ 20 Mil de Fondos de Promoción. (Foto: Captura/Latina)
Madre de Familia Fuga con S/ 20 Mil de Fondos de Promoción. (Foto: Captura/Latina)
Redacción EC
Redacción EC

Una madre de familia del colegio Santísima Trinidad de ha puesto en jaque la ilusión de los alumnos de sexto grado de primaria. Identificada como Claudia Ramos, , monto que correspondía a los fondos ahorrados para las actividades de promoción de los estudiantes.

El dinero, fruto del esfuerzo de los padres de familia, estaba destinado a financiar el “full day” y la esperada fiesta de promoción. El primer evento, un paseo a un club en Cieneguilla, estaba programado para el 17 de octubre, pero nunca se concretó.

Tesorera de colegio desaparece con 20 mil soles de fiesta y paseo de promoción.

Según el testimonio de otros padres, Ramos se comunicó horas antes del paseo para cancelarlo, alegando una supuesta “visita inopinada de la Municipalidad de Cieneguilla por un tema del agua” en el club. “No tenía sentido que un día antes, un club tan grande haga ese tipo de cosas”, declaró una madre de familia a la prensa.

Las sospechas crecieron rápidamente. Tras investigar, los padres descubrieron que la versión de Ramos era falsa. “Comenzamos a preguntar, a averiguar, hacer llamadas y resulta que el club sí había abierto, por ahí cae la mentira”, explicó otro padre afectado.

Al contactar con la administración del club, se reveló que Ramos solo había separado el lugar con un adelanto de mil soles días antes, y no la totalidad, como había hecho creer. Peor aún, la mujer había presentado a los padres un comunicado falsificado del mismo club para justificar la cancelación.

La decepción se agravó cuando el pasado 15 de noviembre, la fecha programada para la , tampoco se llevó a cabo. Desde entonces, Claudia Ramos se encuentra inubicable, lo que ha generado la indignación total de los progenitores.

Padres hacen plantón por madre que robó ahorros de aumnos. (Foto: Captura/Latina)
Padres hacen plantón por madre que robó ahorros de aumnos. (Foto: Captura/Latina)

En un intento desesperado, los padres realizaron un plantón en los exteriores del colegio Santísima Trinidad, en Cercado de Lima, para exigir la devolución del dinero.

“Queremos que devuelva el dinero, ella se ha enterado de la noticia y nos dice que pensemos en sus hijas, pero no, ella no pensó en nuestros hijos“, sentenció otra madre de familia.

La comunidad educativa clama por justicia y la recuperación de los ahorros que representaban el sueño de la promoción de sexto grado. Las autoridades ya han sido notificadas del caso.

