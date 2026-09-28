Un bus de la empresa Machu Picchu S.A., víctima de un presunto ataque de extorsionadores, en el cruce de las avenidas Morales Duárez y Universitaria, en el Cercado de Lima, el 28 de septiembre de 2026. (Captura de Canal N)
Un bus de la empresa Machu Picchu S.A., víctima de un presunto ataque de extorsionadores, en el cruce de las avenidas Morales Duárez y Universitaria, en el Cercado de Lima, el 28 de septiembre de 2026. (Captura de Canal N)
Por Redacción EC

Un nuevo ataque contra el transporte público se registró este lunes cuando un bus de la empresa Machu Picchu S.A. fuera impactada con disparos de bala, por presuntos extorsionadores, en el cruce de las avenidas Morales Duárez y Universitaria, en el Cercado de Lima. Producto del atentado, el conductor y una pasajera resultaron heridos.

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