PNP desarticula presunta banda criminal tras asalto a cambista en Polvos Azules

En una rápida intervención policial, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron en flagrancia a tres sujetos acusados de asaltar a un cambista dentro del centro comercial Polvos Azules, en el Cercado de Lima, y arrebatarle más de 70 mil dólares. La acción permitió recuperar íntegramente el dinero sustraído tras una persecución por varias calles de la zona.

La operación estuvo a cargo del Grupo Terna, cuyos efectivos lograron reducir a los presuntos delincuentes en la cuadra 4 del jirón Sandia. Durante la inspección de los dos vehículos utilizados para la huida, la Policía incautó un arma de fuego, municiones y varios equipos celulares que serán clave para las investigaciones.

Tres detenidos tras violento robo a cambista en el Cercado de Lima. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Los detenidos fueron identificados como Dante Aliaga (37), alias “Gordo Dante”; Erick Pomalima (35), alias “Erick”; y Fredy Calderón (22), alias “Fred”. Según información policial, los tres integrarían la banda criminal Los Injertos de Huáscar, dedicada al robo agravado y otros delitos conexos.

El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Francisco Vargas, informó que un cuarto asaltante logró escapar tras resultar herido de bala durante la persecución. Ante ello, exhortó a los establecimientos de salud a reportar de inmediato cualquier ingreso que corresponda a esta persona.

Asalto a cambista termina con tres capturados y un prófugo herido. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Asimismo, precisó que la Dirección de Criminalística realizará las pruebas balísticas al arma incautada, mientras que la Dirincri analizará los celulares decomisados para identificar a otros posibles implicados. La intervención se enmarca en la política de lucha frontal contra la criminalidad organizada, vigente durante el estado de emergencia en Lima Metropolitana.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

