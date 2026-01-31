Escuchar
(2 min)
Grupo Terna frustra asalto en Polvos Azules y recupera más de US$ 70 mil. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Grupo Terna frustra asalto en Polvos Azules y recupera más de US$ 70 mil. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Grupo Terna frustra asalto en Polvos Azules y recupera más de US$ 70 mil. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Grupo Terna frustra asalto en Polvos Azules y recupera más de US$ 70 mil. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Por Redacción EC

En una rápida intervención policial, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron en flagrancia a tres sujetos acusados de asaltar a un cambista dentro del centro comercial Polvos Azules, en el Cercado de Lima, y arrebatarle más de 70 mil dólares. La acción permitió recuperar íntegramente el dinero sustraído tras una persecución por varias calles de la zona.

PNP desarticula presunta banda criminal tras asalto a cambista en Polvos Azules
Policiales

PNP desarticula presunta banda criminal tras asalto a cambista en Polvos Azules

Interno del penal Ancón I fuga mientras recibía atención médica en hospital de Puente Piedra
Policiales

Interno del penal Ancón I fuga mientras recibía atención médica en hospital de Puente Piedra

Audiencia de ‘El Monstruo’ se suspende por problemas legales y técnicos en la Base Naval
Policiales

Audiencia de ‘El Monstruo’ se suspende por problemas legales y técnicos en la Base Naval

Trujillo: Extrabajador de seguridad desata tiroteo, dispara contra su jefe y se quita la vida
Policiales

Trujillo: Extrabajador de seguridad desata tiroteo, dispara contra su jefe y se quita la vida