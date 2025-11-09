Un delincuente que había asaltado a una pareja y robado su vehículo terminó gravemente herido tras enfrentarse con agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la cuadra 5 del jirón Ascope, en el Cercado de Lima.

Según información de RPP, el asalto ocurrió horas antes en el distrito de Los Olivos, cuando las víctimas fueron interceptadas por dos sujetos armados que les arrebataron su auto. Tras el hecho, alertaron a las autoridades, que iniciaron un operativo de rastreo mediante el sistema GPS del vehículo.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Tiroteo en el Cercado de Lima tras persecución a ladrones de vehículo. (Foto: GEC)

El seguimiento permitió ubicar el auto robado con precisión en el Cercado de Lima. Al llegar al lugar, los agentes sorprendieron a los delincuentes trasladando objetos del vehículo hurtado hacia otro automóvil. Al notar la presencia policial, los sujetos abrieron fuego contra los efectivos, desatándose un intenso tiroteo.

Durante el intercambio de disparos, uno de los asaltantes resultó herido de bala, mientras que su cómplice fue reducido y detenido. El delincuente herido fue trasladado al Hospital Arzobispo Loayza, donde permanece con pronóstico reservado. Su compañero fue conducido a la comisaría de Monserrat para continuar con las diligencias correspondientes.

Peritos de criminalística llegaron al lugar del enfrentamiento y hallaron más de 15 casquillos de bala. Tanto el vehículo robado como el auto utilizado por los delincuentes fueron llevados al Departamento de Investigación Criminal (Depincri), donde se realizan las pericias e investigaciones.

PNP recupera vehículo robado y se enfrenta a delincuentes en el Cercado de Lima. (Foto: GEC)

Fuentes policiales no descartan que los implicados formen parte de una banda criminal dedicada al robo de vehículos en distintas zonas de la capital.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.