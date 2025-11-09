Delincuentes se enfrentan a balazos con la Policía en el Cercado tras robo de auto. (Foto: GEC)
Delincuentes se enfrentan a balazos con la Policía en el Cercado tras robo de auto. (Foto: GEC)
Redacción EC
Redacción EC

Un delincuente que había terminó gravemente herido tras enfrentarse con agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la cuadra 5 del jirón Ascope, en el .

LEE: Senamhi alerta incremento de calor y radiación solar en la sierra peruana hasta el martes 11

Según información de RPP, el asalto ocurrió horas antes en el distrito de , cuando las víctimas fueron interceptadas por dos sujetos armados que les arrebataron su auto. Tras el hecho, alertaron a las autoridades, que iniciaron un operativo de rastreo mediante el sistema GPS del vehículo.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
Tiroteo en el Cercado de Lima tras persecución a ladrones de vehículo. (Foto: GEC)
Tiroteo en el Cercado de Lima tras persecución a ladrones de vehículo. (Foto: GEC)

El seguimiento permitió ubicar el auto robado con precisión en el Cercado de Lima. Al llegar al lugar, los agentes sorprendieron a los delincuentes trasladando objetos del vehículo hurtado hacia otro automóvil. Al notar la presencia policial, los sujetos abrieron fuego contra los efectivos, desatándose un intenso tiroteo.

Durante el intercambio de disparos, uno de los asaltantes resultó herido de bala, mientras que su cómplice fue reducido y detenido. El delincuente herido fue trasladado al Hospital Arzobispo Loayza, donde permanece con pronóstico reservado. Su compañero fue conducido a la comisaría de Monserrat para continuar con las diligencias correspondientes.

Peritos de criminalística llegaron al lugar del enfrentamiento y hallaron más de 15 casquillos de bala. Tanto el vehículo robado como el auto utilizado por los delincuentes fueron llevados al Departamento de Investigación Criminal (Depincri), donde se realizan las pericias e investigaciones.

PNP recupera vehículo robado y se enfrenta a delincuentes en el Cercado de Lima. (Foto: GEC)
PNP recupera vehículo robado y se enfrenta a delincuentes en el Cercado de Lima. (Foto: GEC)

Fuentes policiales no descartan que los implicados formen parte de una banda criminal dedicada al en distintas zonas de la capital.

MÁS: El espíritu navideño ya ilumina el Cercado de Lima: tiendas presentan sus novedades para la campaña 2025

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC