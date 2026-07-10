PNP libera a pareja secuestrada en el Cercado de Lima e interviene a presunto miembro del Tren de Aragua. (Foto: Captura/América Noticias)
PNP libera a pareja secuestrada en el Cercado de Lima e interviene a presunto miembro del Tren de Aragua. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP) rescató a una ciudadana colombiana y a un ciudadano venezolano que permanecían secuestrados en una vivienda de tres pisos ubicada en el asentamiento humano Primero de Mayo, en el Cercado de Lima. Durante el operativo fue detenido un presunto integrante de la organización criminal Tren de Aragua.

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