La Policía Nacional del Perú (PNP) rescató a una ciudadana colombiana y a un ciudadano venezolano que permanecían secuestrados en una vivienda de tres pisos ubicada en el asentamiento humano Primero de Mayo, en el Cercado de Lima. Durante el operativo fue detenido un presunto integrante de la organización criminal Tren de Aragua.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que las víctimas llevaban aproximadamente un día retenidas en el inmueble. Según las investigaciones preliminares, los secuestradores exigían el pago de US$12.000.

Rescatan a ciudadano venezolano y mujer colombiana retenidos en vivienda del Cercado de Lima. (Foto: Captura/América Noticias)

Arriola indicó que el secuestro estaría vinculado a un caso de trata de personas. “Este secuestro se debe, nada menos, a forzar el pago de 12.000 dólares de una persona sometida al delito contra la dignidad, trata de personas” , señaló.

La intervención permitió la captura de Antony Rangel Briceño, de 27 años, ciudadano venezolano con situación migratoria irregular. De acuerdo con la Policía, el intervenido registra antecedentes por robo agravado y permaneció recluido en el penal Ancón II desde 2019 hasta el 27 de enero de 2026 por ese delito.

Las investigaciones también señalan que la ciudadana colombiana habría sido víctima de trata de personas, mientras que el ciudadano venezolano habría sido retenido debido a que sus familiares no habrían cancelado el monto exigido por su traslado e ingreso ilegal al Perú.

Durante el operativo, los agentes incautaron un arma de fuego con el número de serie erradicado y abastecida con seis municiones, cuatro motocicletas lineales, aproximadamente un kilogramo de marihuana y 595 ketes de pasta básica de cocaína.

Ambas víctimas fueron puestas bajo resguardo policial y reciben atención médica, mientras que el detenido fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), donde continúan las diligencias para determinar su presunta participación en el secuestro y otros delitos.

Operativo policial permite liberar a dos secuestrados e incautar armas y drogas en inmueble del Cercado de Lima. (Foto: Captura/América Noticias)

La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan para identificar y ubicar a otros posibles integrantes de la organización criminal involucrados en el caso.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.