Juan Carlos Calle Soto fue capturado en Ancón luego de agredir a una escolar de 15 años en la vía pública en el Cercado de Lima. (América TV)
Juan Carlos Calle Soto fue capturado en Ancón luego de agredir a una escolar de 15 años en la vía pública en el Cercado de Lima. (América TV)
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú capturó a un sujeto de 43 años que fue denunciado por agredir brutalmente a una escolar de 15 años en el Cercado de Lima, la mañana del miércoles en el jirón Conde de la Vega, cuando la menor se desplazaba hacia su centro educativo y fue interceptada por en la vía pública.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.