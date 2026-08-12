La Policía Nacional del Perú capturó a un sujeto de 43 años que fue denunciado por agredir brutalmente a una escolar de 15 años en el Cercado de Lima, la mañana del miércoles en el jirón Conde de la Vega, cuando la menor se desplazaba hacia su centro educativo y fue interceptada por en la vía pública.

Según grabaciones de cámaras de seguridad, el agresor identificado como Juan Carlos Calle Soto (43) persiguió a la estudiante, provocando su caída sobre el pavimento en medio de gritos. Una vez en el suelo, el individuo procedió a golpearla, jalarle los cabellos y arrastrarla, mientras la víctima pedía auxilio ante la mirada atónita de algunos conductores y transeúntes que circulaban por la zona.

Juan Carlos Calle Soto fue capturado en Ancón luego de agredir a una escolar de 15 años en la vía pública en el Cercado de Lima. (América TV)

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El ataque se registró aproximadamente a las 7:30 a.m. frente a la posta médica de la zona. De acuerdo con testimonios de vecinos, Calle Soto fue visto merodeando el área minutos antes e incluso habría intentado acercarse a otros dos menores que se encontraban acompañados, desistiendo de su acción antes de atacar a la adolescente que caminaba sola.

La menor resultó con lesiones de consideración, incluyendo cortes profundos en el pómulo que requerirían puntos de sutura, así como hematomas en la cabeza y diversas partes del cuerpo. Tras la agresión, fue auxiliada por vecinos y trasladada para recibir atención médica inmediata debido a la gravedad de sus heridas y el trauma psicológico sufrido.

Las investigaciones preliminares revelaron que el detenido cuenta con un amplio prontuario delictivo. Entre sus antecedentes figuran denuncias por violación de la libertad sexual en el año 2020, acoso y violencia familiar contra sus propios padres, además de haber pasado recientemente por un centro de rehabilitación por problemas de conducta y presunto consumo de sustancias.

Intentan linchar al agresor y atacan su vivienda en el Cercado de Lima

Aunque Juan Carlos Calle Soto logró huir inicialmente del lugar de los hechos tras ser confrontado por un ciudadano, agentes policiales iniciaron un operativo de búsqueda. Finalmente, fue capturado en el distrito de Ancón, desde donde fue trasladado a la comisaría de Monserrat para continuar con las diligencias legales correspondientes bajo custodia policial.

Juan Carlos Calle Soto fue capturado en Ancón luego de agredir a una escolar de 15 años en la vía pública en el Cercado de Lima. (América TV)

La indignación por la violencia del ataque provocó que un grupo de residentes se movilizara hacia el domicilio del presunto agresor, ubicado a pocos metros de la escena del incidente en el Cercado de Lima. Los manifestantes lanzaron piedras contra la vivienda y exigieron a los familiares del sujeto que revelaran su paradero, enfrentándose a la negativa de los parientes de Calle Soto.

Actualmente, el caso se encuentra en manos de las autoridades judiciales, mientras la familia de la agraviada solicita la máxima sanción penal para el atacante. La comunidad local ha reiterado su pedido de mayor vigilancia policial en las inmediaciones de los colegios del Cercado de Lima para prevenir nuevos actos de violencia contra los estudiantes en horario escolar.