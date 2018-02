Un hombre de 54 años identificado como Roberto Arturo Bautista Silleras fue denunciado por tocamientos indebidos. El hecho se registró ayer durante la movilización denominada Jimena Renace en el Centro de Lima.



El sujeto fue grabado por policías encubiertos mientras se pegaba a varias mujeres. Según las autoridades, las denunciantes fueron una mujer y su hija menor de edad.

Bautista Silleras fue trasladado a la comisaría de Cotabambas. En la dependencia policial el hombre negó lo sucedido. “Señor, yo no hago esos actos. Yo no sé quién me está sindicando. Yo me he ido por todos lados, yo no he seguido a nadie”, señaló el hombre al ser cuestionado por los policías. El sujeto de 54 años se encontrará detenido mientras se esclarezcan los hechos.

Jimena Renace fue la multitudinaria movilización para exigir una mayor sanción para los violadores de niños. Los padres de la menor de 11 años quien fue secuestrada, ultrajada y carbonizada por César Alva Mendoza en San Juan de Lurigancho, encabezaron la movilización.



