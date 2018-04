Un sujeto identificado como Anderson Gutiérrez fue detenido por la policía y el serenazgo de la Municipalidad de Lima. Según las autoridades, el hombre habría intentado violar a una estudiante.



Gutiérrez habría utilizado un cuchillo para amenazar y manosear a la joven, que se encontraba a pocas cuadras de su vivienda en el Cercado de Lima.

Según el presunto agresor, él solo “estaba invitándole un refresco” a la estudiante. La víctima de 19 años fue interceptada por Gutiérrez en el jirón García Naranjo.

“Primero me pidió un sol y luego me lanzó a un contenedor. Me agarró todo el cuerpo y me quiso violar”, dijo la afectada.

El sujeto fue puesto en manos de la fiscalía y tendrá que responder por el delito contra la libertad sexual en grado de tentativa.



(Video: Canal N)

Lee también...