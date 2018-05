Cercado de Lima: joven denuncia que fue secuestrada y violada

Una joven de 20 años denunció que fue secuestrada y abusada sexualmente, por al menos uno de sus captores, durante dos días. La mujer, quien prefirió mantenerse en el anonimato, relató que fue interceptada el pasado sábado 12 de mayo cuando salía de su centro de labores en el Cercado de Lima.



"Cuando cruzaba para llegar al parque, se para un carro oscuro. Uno de ellos [de los secuestradores] me coge y me mete al carro. Luego me tapa la cara y me hace oler un trapo”, narró la víctima.

Según informó en América Noticias, uno de los secuestradores la mantuvo dopada durante los dos días. “Él me tenía todo el tiempo media dormida. Cuando me despertaba lo miraba,pero luego me echaba de nuevo a dormir”, dijo.



Ella no solo pudo escapar el pasado lunes gracias al descuido de sus captores, sino que se grabó el número de placa del auto de los captores. Con ello advirtió sobre este hecho a la Policía.

Este martes, agentes de la Depincri Comas detuvieron a Ricardo Félix Caycho Barzola, identificado como el dueño del vehículo. Sin embargo, el sujeto manifestó no conocer a la joven.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) tomó conocimiento del caso y se encuentra apoyando a la víctima. Según el diagnóstico del médico legista, la joven presente lesión genital reciente. Caycho Barzola permanece en la Depincri mientras continúan las investigaciones. Él sería denunciado por los presuntos cargos de secuestro, violación y tráfico ilícito de drogas.