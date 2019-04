Cercado de Lima: liberan a conductora que agredió con un manotazo a policía

La conductora que, en presunto estado de ebriedad, agredió con un manotazo a una suboficial de la Policía Nacional en el Cercado de Lima, fue liberada, informó el noticiero 90 Matinal. Fiorella Silvana Oliva Baca permaneció detenida en la comisaría de San Antonio en Miraflores.

El general PNP Máximo Ramírez, defensor legal de la Policía Nacional, cuestionó la liberación de la conductora y señaló que la sanción contra la agresora debió ser ante la evidencia de violencia, resistencia a la autoridad y peligro común.

► Cercado de Lima: redujeron a mujer que agredió con un manotazo a policía | VIDEO



“Ha tenido 1.30 g/l de alcohol en la sangre con lo cual es un peligro. Eso se llama delito de peligro común. La detenemos, la llevamos a la comisaría. La ponemos a disposición de la fiscalía y dice principio de oportunidad y sigue en la calle manejando”, afirmó para Latina.

Para el defensor legal de la PNP, la suboficial de tercera, Kathyna del Pilar Blancas Calderón actuó de manera correcta. El noticiero matinal constató y difundió imágenes en donde se veía que el auto de placa COK-383 se encontraba en los exteriores de la casa de Oliva Baca, en el Cercado de Lima.

En respuesta el Ministerio Público informó que Fiorella Oliva Baca se sometió al principio de oportunidad y al pago de fianza, quedando libre. La figura del principio de oportunidad permite que el Estado se reserve el derecho de iniciar un proceso penal contra el infractor, previo acuerdo conciliador. El Fiscal puede tomar esta decisión al considerar una serie de situaciones, por ejemplo, que no hubo intención de cometer la falta, que esta no sea muy grave o que no tiene antecedentes.

Explicó que la Policía, al momento de intervenir a la conductora y ponerla a disposición de la Fiscalía, comunicó que su detención obedecía por manejar en estado de ebriedad, figura en la que síu se podría aplicar el principio de oportunidad.

- Caso -

A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio del Interior (Mininter) publicó un video de la agresión Oliva Baca, quien alcoholizada, se niega a abandonar el vehículo que manejaba.

“No me voy a bajar, ¿por qué voy hacerlo? ¿qué va pasar?”, reclamó.

Entonces en medio del forcejeo con la policía Blancas Calderón, la mujer la lanzó un manotazo en el rostro. "A mí no me vas a golpear, ¡ven acá!", le gritó la miembro del orden. De forma inmediata, la conductora fue reducida y tendida en el suelo.

La acción también recibió el respaldo de la institución. “La correcta situación de la agente cuenta con todo nuestro respaldo ¡Tolerancia cero con los agresores de policías!”.