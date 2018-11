Mujer ataca a otra con ácido en galería del Cercado de Lima

Una vendedora de calzados resultó con una quemadura en la córnea izquierda luego de que otra mujer le lanzara ácido en el rostro. La agresión ocurrió en una galería del Cercado de Lima.



A través de las cámaras de 90 Matinal, Jazmín Quispe acusó a Luz Román Aybar de echarle el líquido que se trataría de un producto industrial contra el sarro porque presuntamente la vio conversando con quien sería la pareja de la agresora.



“Yo saludé a mi amigo porque me esperaba en la estación Santa Rosa debido a que tenía mi tarjeta del tren. Ella me vio y me dijo 'él es mi pareja'”, aseguró.



Horas después, la acusada llegó hasta la galería donde trabaja Jazmín Quispe, en el Cercado de Lima, y le arrojó el ácido que tenía en una botella de plástico.



“Me ha quemado parte de la córnea y eso puede traer consecuencias y secuelas”, agregó la trabajadora al citado noticiero.



Tras el ataque, comerciantes de la galería ‘5 Continentes’, situada en la cuadra 11 de la avenida Abancay, capturaron a la autora del hecho y la entregaron a la policía. De ser encontrada culpable, Román Aybar sería denunciada por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud.