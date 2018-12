Cercado de Lima: rescatan a un hombre que cayó al río Rímac

Un hombre cayó esta madrugada al río Rímac, a la altura de la Vía Expresa Línea Amarilla en el Cercado de Lima. Tras tres horas de rescate, personal de la Policía Nacional (PNP) lo trasladó a un hospital cercano debido a las fracturas que sufrió.

Dos agentes de la Unidad de Rescate de la PNP descendieron 30 metros por el acantilado para rescatar con vida al hombre identificado como José Luis Arévalo, de 37 años de edad.

Familiares no se explican cómo ocurrió la caída. “De repente lo han querido asaltar. No me explico cómo ha llegado acá”, dijo la cuñada del hombre que, según Canal N, trabaja como diseñador de interiores.

José Luis Arévalo salió de su vivienda ubicada en Breña la mañana del martes. Cerca de las ocho de la noche, la familia empezó a preocuparse porque no retornaba y su celular permanecía apagado hasta que una llamada les alertó de lo que había pasado.

Consciente y asustado, el padre de familia fue derivado hasta el Hospital Dos de Mayo para recuperarse de las fracturas causadas por la caída.