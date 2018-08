Un sujeto intentó quemar una casa del Cercado de Lima para así matar a su ex pareja e hijos, en un nuevo caso de intento de feminicidio en Lima. No aceptaba que la relación había concluido.



Giancarlo Puppi Guzmán roció gasolina en los exteriores de la vivienda donde vive Melissa Salinas, pero fue sorprendido por su ex suegro cuando iba a prender fuego, informó el noticiero 90 Segundos.

El sujeto no pudo concretar su objetivo, por lo que pretendió incendiar el automóvil de su ex pareja. Sin embargo, los familiares de Salinas salieron y él huyó junto a su cómplice.

Los agentes de la comisaría de Monserrate capturaron a Puppi Guzmán a pocas cuadras. Tenía en su poder una galonera donde, al parecer, llevaba el combustible. Aceptó su responsabilidad, pero no quiso revelar la identidad de la persona que lo ayudó. Por ello, Melissa Salinas teme que el cómplice de su ex pareja intente atentar otra vez contra ella y su familia.

La 36 Fiscalía Provincial Penal de Lima denunció a Puppi Guzmán por el delito de tentativa de feminicidio. La mujer mencionó también que el sujeto pasó un año en la cárcel por intentar asesinarla a puñaladas en el 2015.

Melissa Salinas dijo al programa periodístico que no quiere terminar como Eyvi Ágreda y Juanita Mendoza, mujeres que murieron al ser quemadas por un acosador y su ex cuñado, respectivamente. Pidió la intervención del Ministerio de la Mujer.