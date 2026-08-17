En circunstancias aún por esclarecer, el cadáver de una mujer fue encontrado a las 4 de la mañana de hoy, lunes 17 de agosto, frente a una posta en conocido cerro San Cosme, ubicado en el distrito de La Victoria. La Policía Nacional del Perú (PNP), investiga si se trata de un crimen relacionado a la extorsión o un ajuste de cuentas.

América Noticias indicó que el lugar donde se halló el cadáver fue acordonado hasta la llegada de peritos de Criminalística.

América Noticias indicó que, al parecer, los delincuentes habrían acabado con la vida de la fémina en otro lugar. Luego, aprovechado que en esta parte de La Victoria recicladores y otras personas realizan quema de basura.

Agentes de la comisaría de San Cosme acordonaron la zona para iniciar con las labores de investigación.

Solo se ha constatado una cámara de seguridad que será de vital importancia para esclarecer los hechos.

¿A quién acudir para denunciar un delito en el Perú?

Ante la ocurrencia de un delito, la víctima o cualquier persona que tenga conocimiento del hecho puede acudir a la Policía Nacional del Perú (PNP) o al Ministerio Público (Fiscalía de la Nación) para presentar la denuncia.

Si se trata de una emergencia o el delito está ocurriendo en ese momento, la PNP recomienda comunicarse con la central 105 y acudir posteriormente a la comisaría más cercana. En casos de flagrancia, el Ministerio Público también señala que se debe acudir de inmediato a la comisaría o a la fiscalía de turno.

La denuncia también puede presentarse de manera virtual ante el Ministerio Público, mediante su portal de denuncias, siempre que se describan los hechos de forma clara, se identifique dónde ocurrieron y se proporcione información que permita verificarlos.