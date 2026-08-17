Por Redacción EC

En circunstancias aún por esclarecer, el cadáver de una mujer fue encontrado a las 4 de la mañana de hoy, lunes 17 de agosto, frente a una posta en conocido cerro San Cosme, ubicado en el distrito de La Victoria. La Policía Nacional del Perú (PNP), investiga si se trata de un crimen relacionado a la extorsión o un ajuste de cuentas.

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