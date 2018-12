En Chaclacayo, una joven de nacionalidad venezolana se lanzó del cuarto piso de un edificio para evitar ser víctima de una violación. Denunció que un sujeto y dos mujeres intentaron abusar de ella durante la madrugada del 8 de diciembre, al interior de un departamento.

Según su testimonio, eran las tres de la mañana cuando las personas que estaban con ella empezaron a quitarse la vestimenta. Estas fueron identificadas como Cindy Ortega Canchero, Diana Meneses Sulca y Walter Morales Arana, según informe del noticiero '90 Segundos'.

“El chico me estaba insinuando en la sala para que participara. Ellas quedaron totalmente desnudas. No sabía cómo iban a reaccionar si les decía no”, contó la mujer. Fue entonces que la extranjera de 22 años decidió salir del lugar, pero se lo impidieron.

Aseguró que durante dos horas les rogó a las tres personas para que la dejaran ir, pero no le hicieron caso y al no ver una salida tomó la decisión de lanzarse por la ventana. “Cuando estoy en el cuarto intento escapar hacia la sala para dar con la puerta principal, pero me doy con la sorpresa que tenía candado”, dijo la mujer.

Tras la caída, la joven, que prefirió el anonimato, se rompió los labios y la quijada. Se golpeó el cuerpo y terminó con hematomas en las piernas. En ese estado, la denunciante pidió ayuda a la Policía para presentar la denuncia.

Las autoridades fueron al departamento cuyo propietario sería Walter Morales Arana. Fue detenido junto a las otras dos mujeres. La ciudadana venezolana denunció que fue llevada con engaños a la reunión. Pidió que las tres personas no sean liberadas.