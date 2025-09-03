La delincuencia no tiene límites. Una vivienda del asentamiento humano Ramal Playa, en Chimbote, fue convertida por estafadores en una comisaría policial y una oficina de encomiendas. Durante la intervención, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a siete personas relacionadas a esta banda criminal.

Imágenes de América Noticias muestran el inmueble pintado de color verde, característico de las fuerzas del orden, además, tenía chalecos en las paredes para despistar. También se constató otro ambiente donde funcionaba una falsa oficina de la empresa de envíos Shalom.

En ese lugar, había un mostrador en el cual estaba colocado un código QR de Yape para que, cuando las personas se acercaban a dejar sus objetos, les paguen.

Víctimas no recibían encomiendas

La PNP precisó que las víctimas estaban en varias partes del Perú. Ninguna recibió la encomienda que habían adquirido. En la intervención se decomisaron otros }objetos utilizados para simular la comisaría y la oficina de encomiendas, como logos, POS y material impreso falsificado.

Las investigaciones están a manos de la comisaría de la zona que determinará si existen otras casas donde se opera de forma similar.

¿Qué hacer en caso de un delito?

Si eres víctima de un delito o conoces a alguien que esté inmerso en este acto, no dudes en llamar a la Central de Emergencias de la Policía Nacional del Perú que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma.

Asimismo, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia de ley.

Según cifras de la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional del Perú (PNP), en lo que va del año se han registrado 4.349 denuncias por delitos informáticos.