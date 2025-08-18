La madrugada de este domingo 17 de agosto, un violento ataque armado dejó tres muertos en la ciudad de Chimbote, región Áncash, generando alarma en la población. Las víctimas fueron identificadas como William Sevillano Esquivel (59), capitán en retiro de la Policía Nacional del Perú; su hijo Willy Alexis Sevillano Pillaca (32); y Efraín Eyder Huaccho Ponce (37), alias “Efraín”, señalado como presunto cabecilla de la organización criminal “Los Patecos”.

El crimen ocurrió en la intersección de la avenida Enrique Meiggs con el jirón Iquitos, frente a la urbanización El Trapecio. Una camioneta Jetour X7 en la que se desplazaban las víctimas fue interceptada por otro vehículo y motocicletas. Desde allí, los atacantes abrieron fuego sin piedad, realizando más de 25 disparos. En la escena, la Policía halló 55 casquillos de bala esparcidos en el pavimento, evidencia de la brutalidad del ataque.

Sicarios descargaron más de 40 disparos contra la camioneta en plena vía pública en Chimbote. (Foto: Captura/YT/BDP)

De acuerdo con testigos, uno de los ocupantes intentó huir corriendo, pero fue alcanzado y ultimado a pocos metros de la camioneta. Los otros dos fallecieron dentro del vehículo, que quedó con los vidrios destrozados y múltiples perforaciones en la carrocería. Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto en que los sicarios perpetraron el crimen.

La Policía maneja como principal hipótesis que se trató de un ajuste de cuentas entre bandas rivales que disputan el control de actividades ilícitas en la región. Según el reporte policial, las víctimas pertenecerían a “Los Lobos”, brazo armado de “Los Patecos”, grupo delictivo dedicado a la extorsión, tráfico de terrenos, homicidios y narcotráfico en Áncash.

El vehículo terminó con vidrios destrozados y la carrocería perforada por las balas. (Foto: Captura/YT/BDP)

Cabe precisar que Efraín Huaccho había sido detenido en julio pasado en Nuevo Chimbote por delitos de extorsión y tráfico de drogas, aunque fue liberado días después. Su asesinato se produjo poco más de un mes tras esa intervención.

