Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’ y candidata al gobierno regional de Áncash, fue asesinada a balazo este sábado mientras participaba en un evento proselitista. La comunicadora fue atacada dentro de un mercado ubicado en Caraz, en la provincia de Huaylas, en medio de simpatizantes y compañeros de su agrupación política.

La postulante al gobierno regional por el partido Socios por Áncash perdió la vida inmediatamente tras el ataque, según reportaron medios locales como Noticias en Red Chimbote y Enfoque Popular Chimbote. Los asesinos la alcanzaron poco después de la 1 p.m. mientras departía con otros comensales dentro del mercado.

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El hecho de sangre fue confirmado por su colega de agrupación política, Valentín Fernández, a través de una publicación en sus redes sociales. El candidato a la alcaldía de Nuevo Chimbote expresó sus condolencias y agregó: “Estoy consternado por su asesinato. Exigimos una investigación inmediata, independiente y rigurosa que permita identificar y sancionar a todos los responsables”.

Según portales de noticias de Áncash, la balacera de los sicarios que atacaron a la conocida como ‘China Polo’ dejó al menos a dos heridos de gravedad que estaban cerca de la candidata. Los afectados fueron atendidos por otros testigos y trasladados a centros de salud cercanos.

La candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte 'China Polo', en debate del JNE cuatro días antes de su asesinato. (JNE)

El 15 de setiembre, Aponte Polo había participado en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el gobierno regional de Áncash. Ahí estuvieron presentes los otros contendores que buscan llegar a ser autoridades de la región.

Asesinato de 'China Polo' y sobrevivientes del ataque

Según informó TVPerú, fueron varios disparos por arma de fuego los que efectuaron contra Susy Aponte durante una caminata en las afueras del mercado de Caraz. Un sujeto sería quien disparó varias veces e hirió también a dos o tres comensales que estaban en el lugar.

La candidata de Socios por Áncash falleció instantáneamente y los heridos fueron trasladados al centro de salud hospitalario de San Juan de Caraz. Mientras tanto, la policía y fiscalía realiza diligencias para levantar el cadáver de Aponte.

Hasta el cierre de esta noticia, no se conocía información oficial sobre la captura de algún implicado en el asesinato. Se conoció que la PNP de la zona desplegó un operativo cerco para dar con el o los responsables.