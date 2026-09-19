Susy Aponte Polo, China Polo, asesinada a balazos en un mercado de Caraz, Áncash. (Foto: Facebook China Polo Dominical)
Susy Aponte Polo, China Polo, asesinada a balazos en un mercado de Caraz, Áncash. (Foto: Facebook China Polo Dominical)
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Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’ y candidata al gobierno regional de Áncash, fue asesinada a balazo este sábado mientras participaba en un evento proselitista. La comunicadora fue atacada dentro de un mercado ubicado en Caraz, en la provincia de Huaylas, en medio de simpatizantes y compañeros de su agrupación política.

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