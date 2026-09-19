El Gobierno Regional de Áncash exigió medidas de seguridad inmediatas al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú tras el asesinato de la candidata Susy Aponte Polo, ‘China Polo’. La entidad gubernamental emitió un comunicado oficial este 19 de septiembre para expresar condolencias a los familiares de la víctima y solicitar acciones contundentes frente a la criminalidad.

La administración regional demandó un cerco policial en la región al norte de Lima con el fin de identificar y capturar a los responsables del ataque criminal. La institución enfatizó la necesidad de contener la ola delictiva para devolver la tranquilidad a los ciudadanos y a los representantes políticos locales.

El Gobierno Regional también solicitó la convocatoria urgente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana ante la grave amenaza que enfrentan los actores políticos en las provincias ancashinas. La propuesta institucional busca implementar mecanismos de protección directa para resguardar la integridad física de todos los postulantes a cargos públicos en la contienda regional.

La periodista 'China Polo' fue asesinada la tarde del 19 de setiembre en Caraz.

Las autoridades regionales recordaron que han solicitado de manera reiterada el incremento del personal policial y de las unidades de patrullaje en diversos sectores de Áncash. La sede departamental espera obtener una respuesta firme por parte del Gobierno Nacional para frenar los atentados de bandas delictivas.

El comunicado publicado tras el asesinato de la ‘China Polo’ subrayó la urgencia de asegurar el libre ejercicio de las libertades políticas y democráticas durante el desarrollo del proceso electoral en marcha. La representación regional concluye haciendo un llamado para que el miedo no obstaculice el proceso electoral.

Sicario asesina a balazos a 'China Polo' en Caraz

Un sicario atacó a balazos a la candidata Susy Aponte Polo, ‘China Polo’, durante una actividad proselitista realizada en el mercado central de la ciudad de Caraz. La postulante a la gobernación regional por el partido Socios por Áncash falleció de manera instantánea en el lugar debido a la gravedad de los impactos recibidos.

Asesinato de Susy Aponte Polo, conocida como 'China Polo', por un sicario en Caraz, Áncash. (Foto: Difusión)

El tiroteo dejó a dos personas con heridas de proyectil de arma de fuego, quienes ingresaron de emergencia al centro de salud de San Juan de Caraz. Efectivos de la Comisaría de Caraz capturaron a un sujeto extranjero en posesión de una pistola por su presunta vinculación directa con el asesinato de la postulante.