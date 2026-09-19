La periodista 'China Polo' fue asesinada la tarde del 19 de setiembre en Caraz. (Facebook: China Polo Dominical)
La periodista 'China Polo' fue asesinada la tarde del 19 de setiembre en Caraz. (Facebook: China Polo Dominical)
Por Redacción EC

El Gobierno Regional de Áncash exigió medidas de seguridad inmediatas al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú tras el asesinato de la candidata Susy Aponte Polo, ‘China Polo’. La entidad gubernamental emitió un comunicado oficial este 19 de septiembre para expresar condolencias a los familiares de la víctima y solicitar acciones contundentes frente a la criminalidad.

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