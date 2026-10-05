Por redes sociales circula el video estremecedor del ataque contra la China Polo. (Foto: Rima Rima Noticias)
Por redes sociales circula el video estremecedor del ataque contra la China Polo. (Foto: Rima Rima Noticias)
Por Redacción EC

Una pieza clave de la investigación por el asesinato de Susy Aponte Polo, conocida como la ‘China Polo’, murió en Venezuela. Se trata de Beangel Toro Montecinos, quien era investigada por su presunto vínculo con el sicario y con la logística desplegada antes del crimen.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: