Una pieza clave de la investigación por el asesinato de Susy Aponte Polo, conocida como la ‘China Polo’, murió en Venezuela. Se trata de Beangel Toro Montecinos, quien era investigada por su presunto vínculo con el sicario y con la logística desplegada antes del crimen.

Según un informe de la División de Investigación de Homicidios obtenido de Canal N, Toro y Adrián Solís, también identificado como Adrián Azuaje, eran investigados por un presunto reglaje, marcaje y apoyo operativo previo al atentado.

Las cámaras de seguridad registraron a Beangel Toro en un hospedaje de Caraz, Áncash, días antes del asesinato. La investigación policial sostiene que habría asumido gastos relacionados con el alojamiento de Iván Obispo, confeso sicario, además de Adrián Solís y otro sujeto conocido como Morocho.

También habría financiado el teléfono utilizado por el homicida y la movilidad que trasladó al grupo desde Huaraz hasta Caraz.

Fugaron del Perú

Luego del asesinato de la China Polo, Beangel Toro y Adrián Solís abandonaron el Perú y viajaron hacia Venezuela. Sin embargo, nueve días después del crimen, el 28 de septiembre, la mujer perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta San Cristóbal-Maracay.

De acuerdo con la información reportada desde Venezuela, en el bus viajaban Toro, su pequeña hija y su presunta pareja, Adrián Solís. La menor también falleció, mientras que Solís habría resultado herido y permanece bajo atención médica.

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Ahora, la Oficina de Interpol Lima deberá gestionar la documentación oficial relacionada con el accidente y la identidad de los fallecidos, como parte de las diligencias que buscan esclarecer el crimen de la China Polo.

Hace una semana, el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Huaylas-Caraz dictó 18 meses de prisión preventiva contra dos investigados de nacionalidad venezolana por el asesinato de la China Polo. La medida judicial incluye cargos por sicariato y lesiones graves contra cuatro ciudadanos que sufrieron disparos de arma de fuego durante el ataque.