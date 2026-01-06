El periodista Erick Hurtado Mateo fue víctima de una agresión física mientras realizaba labores de cobertura informativa en la ciudad de Chincha, cuando reportaba el fallecimiento de un ciudadano en la prolongación San Carlos. El ataque, ocurrido a plena luz del día, quedó registrado en video y ha vuelto a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los periodistas en regiones durante el ejercicio de su trabajo.

Según el testimonio brindado por Hurtado a la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el hecho se produjo el lunes 5 de enero, alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando iniciaba una transmisión en vivo para informar sobre un presunto suicidio.

Denuncian agresión a periodista en Chincha. Erick Hurtado fue atacado mientras cubría un fallecimiento en la prolongación San Carlos



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/iX7vXwiNAQ — Canal N (@canalN_) January 6, 2026

En ese contexto, un hombre que se identificó como hermano del fallecido se aproximó de manera amenazante y le exigió que cortara la transmisión. El comunicador intentó explicarle que se encontraba cumpliendo con su labor periodística y trató de calmarlo; sin embargo, el sujeto reaccionó violentamente, sujetándolo del cuello e intentando ahorcarlo.

Hurtado señaló que el agresor habría sido identificado como presunto trabajador del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Tras el incidente, algunos familiares del atacante ofrecieron disculpas por lo ocurrido, aunque el periodista denunció que posteriormente se habría iniciado una campaña de desprestigio y amedrentamiento en su contra a través de redes sociales.

De acuerdo con su denuncia, una persona cercana a la familia del agresor estaría difundiendo versiones falsas sobre una supuesta provocación del periodista y contactando a medios y gremios periodísticos para exigir el retiro de publicaciones de respaldo.

ANP condena agresión a periodista durante labor informativa en Chincha. (Foto: La Verdad En Noticias-Chincha)

El momento de la agresión fue captado en video por otros comunicadores que se encontraban cubriendo el mismo hecho, imágenes que evidencian la violencia del ataque y respaldan la denuncia presentada por Hurtado, quien sostuvo que su integridad física estuvo en grave riesgo.

Ante lo sucedido, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú expresó su solidaridad con Erick Hurtado Mateo y condenó la agresión sufrida durante el ejercicio de su labor. Asimismo, exhortó a las autoridades competentes a actuar de oficio, identificar al responsable y adoptar medidas efectivas de protección para el periodista.

