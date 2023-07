Un adolescente de 16 años perdió la vida tras ser alcanzado por una bala en la cabeza durante el enfrentamiento entre barristas de Universitario de Deportes y Alianza Lima, en el distrito de Chorrillos.

Imágenes captadas por un vecino muestra como la víctima yace sobre la pista mientras un grupo corre despavorido; sin embargo, uno de los integrantes lo arrastra por varios metros.

“Solo me han llamado y me han dicho que le han tirado un balazo en la cabeza. Después me dijeron otra versión que le han tirado tres (balazos)”, detalló entre lágrimas Alicia Tipiana, tía del fallecido.

Adolescente muere tras ser impactado por bala durante enfrentamiento entre vándalos

Según información policial, el menor no resistió tras ser auxiliado por un joven de 19 años y murió cuando era trasladado al hospital Casimiro Ulloa.

El caso fue asumido por la comisaría de San Antonio en Miraflores y las investigaciones quedaron a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Dirincri) de Chorrillos.

